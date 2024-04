A juniorok MX85-ös géposztályában meggyőző motorozással rukkol elő a 2024-es versenyidényben a 12 esztendős Papp Kornél Oszkár. A tűzpiros GasGas motorját reptető motokrosszos a nyílt magyar bajnokság piliscsévi viadalán szoros csatában lett második, a múlt hétvégén, Ácson azonban behúzta a győzelmet.

A GasGas mögött Papp Kornél Oszkár és mentora, a legendás Németh Kornél

Forrás: Papp-cs

A szabadedzést és a mért edzést is nyerte Papp Oszkár, ekkor még tudták vele tartani a lépést. Azonban az első futam 12 köre alatt majdnem hét másodpercet vert a másodikként célba érkező, Husquarnával repesztő osztrák legényre, Luca Artnerre. A második etapban csak arra kellett figyelnie, hogy a mezőny elejében motorozzon. Ebben a futamban - melyben szintén a 15 perc + 2 körös szabály élt - a kilencedik körben intették le a versenyt. Papp Kornél Oszkár az élen motorozott együtt a futamgyőzelmet nyolc másodperces előnnyel begyűjtő romániai ifjú, Szőke-Erőss Márkkal. A polgárdi motokrosszos második helyével azonban magabiztosan maradt az összetett élén, hiszen Artnert is maga mögé utasította. A Fejér vármegyei porfelhőlovag 47 pontot zsebelt be az ácsi megmérettetésen, és két bajnoki állomás után az összesített ranglista élén áll, holtversenyben ugyancsak 85 egységet gyűjtve Szőke-Erőssel.

Papp Kornél Oszkár a dobogó tetején

Forrás: Papp-család

A juniorok legközelebb Csikóstöttősön húzzák a gázt a nyílt magyar bajnokság keretében.