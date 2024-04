A Kisvárda ebben a fordulóban még nem lehetett biztos kieső, az Újpest megtette nekik azt a szívességet, hogy szombaton kikapott Debrecenben.

A Fehérvár FC öt bajnoki óta veretlen, legutóbb az utolsó pillanatokban csúszott ki a kezükből a győzelem a ZTE ellen. Ennek ellenére is saját kezükben volt az ezüstérem sorsa, egy várdai sikerrel újra a Paks előtt találták volna magukat a tabellán.

Az első öt percben a hazaiak csak nézték a labdát, igaz a fehérváriak sem vették sortűz alá Kovács Marcell kapuját, egyedül Karamoko mellé szálló fejese számított helyzetecskének.

Bartosz Grzelak a mérkőzés előtt a Kisvárda szélsőit dicsérte, nem is véletlenül. Hogy megerősítse a fehérvári vezetőedző állítását, Camaj indult meg a bal oldalon a 15. percben, középre adott ahol Mesanovics tisztán fejelt és Tóth Balázs kellett ahhoz, hogy maradjon a nulla a Kisvárda neve mellett. A szöglet után pedig a kapufa kellett ugyanehhez, Melnik kapáslövésénél. A következő esemény is a vendégkapu előtt adódót, Makowski 18 méteres rakétáját hárította Tóth Balázs. Másodpercekkel később végre Kovács Marcellnek is védenie kellett, bár Karamoko középre tartó lövése maximum edzésen, bemelegítésnél állja meg a helyét. A 23. percben Matic buktatta hátulról Gradisart, jutalma a kevésbé súlyos cetli lett, a szabadrúgást 20 méterről Christensen lőtte el, de se széltében, se magasságában nem volt pontos.

A 30. percben ismét meleg pillanatok következtek, Melnik ugrott ki, és ismét Tóth Balázs hárítása kellett a kapott gól elkerüléséhez. Ám itt még nem volt vége, mert a kipattanót megint Melnik rúgta rá, ezúttal nem Tóth védett, hanem a felső léc mentette meg a Fehérvárt. Néhány perc múlva nagy fehérvári bedobás után Szerafimov fejelt Sigér beadása után, de Kovács Marcell vetődve szögletre hárított.

Fordulás után is a Kisvárda volt veszélyesebb, olyannyira, hogy Szerafimov húzta vissza Mesanovicot az ötös környékén. Öt perc videóbírózás után Camaj állt a labda mögé és jobbal bevágta a bal felsőbe, 1-0. Több mint 35 perce maradt a Fehérvár FC-nek, hogy visszavegye a Pakstól a második helyet, de a tabellán hátulról második várdaiak megoldhatatlan feladat elé állították a vendégeket. Grzelak mester cserékkel próbálta felébreszteni játékosaiban a tüzet, de az csak pislákolt. A 64. percben Schön Szabolcs cselezett bal oldalról befelé, majd kapura – pontosabban mellé – tekert, Kovács Marcell csak nevetett. Ahogy Christensen lövésénél is, ami a bal alsó mellett ment el két méterrel. A folytatásban agyoncserélte magát mindkét vezetőedző, és talán Feczkó Tamás számítása jött be jobban, mert csapata kevés kockázatot vállalva is kihúzta a hátralévő időt. Sőt, Tóth Balázs két hihetetlen bravúrja kellett még Ilievszki lövéseinél, hogy ne legyen nagyobb a különbség. A Kisvárdán kivül a Paks örülhet még ennek az eredménynek, amely így három ponttal előzi a Fehérvárt és maradt második.