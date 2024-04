A selejtezőben Tamás József erősen kezdte a vívást, 19 győzelemmel és 9 vereséggel zárt, ami a 2. helyhez volt elég. Még ennél is jobban sikerült az úszás, amit 1:56.64-el megnyert. Laser runban viszont csak a 24. helyet csípte meg, de így is a 2. helyen zárta az első napot és továbbjutott.

Demeter Bence is igyekezett csoportjában a legjobb 12-ben zárni. 17 siker mellett 11 vereséggel tudta le a vívást, ami az 5. legjobb volt a csoportban. Úszásban 2:05.47-el 13. lett, a laser runban szintén a középmezőnyben, 14. helyen zárt, ami a 9. helyhez lett elég.

Csütörtökön már a férfi elődöntősök körvívását bonyolították, ahol Demeter Bence remekül szerepelt, 23 ellenfelét győzte le és 12-től kapott ki, ezzel holtversenyben a harmadik legjobb volt. Tamás József 19/16-tal a bő középmezőnyben zárt. Ezt az eredményt a két elődöntős csoport kilenc-kilenc továbbjutója a fináléba is magával viszi.

Pénteken a férfiak elődöntőjét rendezik, majd szombaton lesz a női és férfi döntő, vasárnap pedig a vegyes váltó.