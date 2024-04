Bár hazai pályán ütős választ adott sima, háromszettes győzelmével a Loki a Békéscsabának az idegenbeli vereségre, nem várhatta jó előjelekkel az újabb vendégjátékot Lukasz Przybylak csapata. Ennek oka, hogy idegenben korábban sosem tudta legyőzni riválisát, szettet is csak a bronzcsata első összecsapásán tudott nyerni ellenfelével szemben. A találkozó előtt Przybylak a klub honlapjának úgy nyilatkozott, reméli, hogy meg tudják fordítani a párharc állását, és hazai környezetben le tudják zárni szombaton a bronzéremért folytatott harcot.

Az első játszmában nagyszerűen kezdtek a fehérvári lányok, 2-2 után zsinórban négy pontot szerezve 6-2-re húztak el, a különbséget pedig sokáig tartani tudták, sőt 17-10-nél már héttel is mentek. Az előny azonban apadni kezdett, 19-18-nál már csak egy volt a különbség, 22-22-nél pedig egyenlített a BRSE, de ekkor zsinróban három pontot behúzva lezárta a felvonást a Loki, 22-25.

A második szett aztán pont fordítva indult, a Békéscsaba tudott elhúzni, hárommal is vezetett, de 7-7-nél egyenlített a MÁV Előre. Ekkor elég hektikussá vált a játék, előbb a hazaiak, majd a vendégek produkáltak egy 5-0-s szakaszt, így 12-12 volt az állás. Ebből a csabaiak jöttek ki jobban, de 20-19 után fordítottak a fehérvári lányok, 23-22 után pedig két pontot hoztak, és megduplázták előnyüket, 22-25.

A harmadik felvonás kezdődött a legszorosabban, hol itt, hol ott volt az előny. A székesfehérváriaknál egyértelműen remekelt Dvoracek, aki bárhonnan képes volt beütni a támadásokat. A lendület azonban nem tartott sokáig, 7-6-os Loki vezetés után fokozatot váltott a Békéscsaba, nyert zsinórban öt pontot és már 11-7-re vezetett. Ez sem tudta megtörni a koronázóvárosiakat, akik hamar 11-11-re zárkóztak, 15-14-nél pedig már ők vezettek. Ezután a BRSE ismét hárommal meglógott, amihez még kettőt hozzá tett és szépített, 25-20.

Az elbukott szett után úgy tűnt, hogy nem tört meg a MÁV Előre, 9-5-re is vezetett. Ekkor azonban valami történt a vendégekkel, hiszen a BRSE sorozatban tíz pontot szerezve hamar 15-9-re húzott el. Ekkor Przybylak időt kért, a fehérváriak pedig fel is zárkóztak 16-13-ra, de ez sem volt elég. A békéscsaba meg tudta őrizni előnyét, és kiegyenlített, 25-18.

Az utolsó, ötödik szettet is jól indította a MÁV Előre, az első három pontot be is húzta, majd 6-4-re is vezetett, de ekkor egy 4-1-es szakasszal fordítottak a hazaiak és a térfélcserénél már ők vezettek. A hazai szurkolók extázisban szurkoltak az övéiknek, azonban a Loki rögtön egyenlíteni tudott. Az izgalmak óriásiak voltak, kiélezett küzdelmet mutattak a csapatok. Az előnyt aztán ismét a vendégek vették a kezükbe, 10-8-ra léptek meg, de egyenlített a házigazda. Ekkor viszont a MÁV Előre ismét jó formát mutatott, sorozatban négy pontot szerzett. Egy meccslabdát hárítottak a hazaiak, de így is a Lokié lett a győzelem, 11-15.

A MÁV Előre ezzel a győzelemmel elvette a BRSE pályaelőnyét, április 20-án, szombaton 16.30 órától pedig le is zárhatja a bronzcsatát a VOK Sportcsarnokban.