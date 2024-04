Fontos rangadó várt a Dunaújvárosra női vízilabda csapatában, az NB I 16. fordulójában, hiszen a közvetlen rivális Egert fogadta hazai környezetben. Egy győzelem azt jelentette volna, hogy biztosan a harmadik helyen zárja az alapszakaszt a Fejér vármegyei együttes.

A gólszerzést a vendégek játékosa, Szilágyi Dorottya kezdte egy perccel a kezdés után, majd a bő hat perccel az első negyed vége előtt Dobi Dorina Lili egyenlített. Nem sokkal később aztán ismét az Egernél volt az előny, Szellák Csenge volt eredményes emberelőnyben, s mivel a játékrész végéig újabb találat nem született 2-1-es egri vezetésnél vonultak szünetre a felek.

A második felvonásban aztán bő egy perc kellett, hogy Géraldine Mahieu révén egyenlítsen a DFVE, amely négy perccel a nagy szünet előtt megszerezte a vezetést is Dobi Dorina Lili újabb akciógóljával. A hátralévő időben az Eger próbálkozott, de egyenlíteni nem tudott, így 3-2-es hazai vezetésnél ért véget az első félidő.

A fordulás után bő három perc kellett ahhoz, hogy Weston Eve egyenlítsen, majd másfél perccel a negyed vége előtt Szellák Csenge emberelőnyben szerzett góljával már ismét az Egernél vezetett, 3-4.

Az utolsó nyolc percben végül az egriek gyorsan lezárták a találkozó érdemi kérdéseit. Pogonyi Bíbor előbb hat, majd három perccel a vége előtt is eredményes volt, így már 6-3-ra vezettek a vendégek. Másfél perc volt hátra, amikor Garda Krisztina büntetőből szépített, de a remek teljesítményt nyújtó Pogonyi a harmadik gólját is megszerezte, s bár rá tíz másodpercre ezt Dobi Dorina is megtette, így is az Eger örülhetett, amely 7-5-re nyert, és elvitte Dunaújvárosból a három pontot.

Az újvárosiak legközelebb a Győr ellen ugranak medencébe hazai környezetben április 13-án, 11.00 órától, majd az alapszakasz zárásaként a Szeged otthonába látogatnak egy héttel később.