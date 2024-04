A fehérváriak a Dunaharaszti ellen megsérülő Simon Benedek nélkül vágtak az elődöntő első mérkőzésének, három perc után látszott, hogy nem lesz különösebb gond, ugyanis a házigazdák rutinos játékosai, Szabó, Tóth, Molnár és Kis pontjaival 12-4-re elléptek. A folytatásban közelebb jött a Veszprém, és a 6. percben már csak 4 pont volt az előny. Szabó Zsolték ismét beindultak, és 23-12-nél már több mint tízzel vezettek. A helyenként feszült hangulatú, szenvedélyes találkozón 23-16-ra nyerték az első játékrészt a Fejér vármegyeiek. A folytatásban aztán olyan fokozatra kapcsoltak, amit nem tudott lekövetni a vendégcsapat. A 15. percben 35 dobott pontnál jártak a hazaiak, a következő öt játékpercben ehhez még hozzátettek 25-öt, húsz perc után magabiztosan vezettek.

A könnyed első húsz perc után 60-35-ról induló második félidőben leginkább az volt a kérdés, hogy az akadémisták képesek fenntartani tartani ezt az iramot. A Veszprém visszajött közel húsz pontra, percekig ott is tartotta a differenciát. A negyed hajrájában aztán Molnár Dániel előbb büntetőből, aztán ziccerből, végül egy dudaszós hármasból is betalált, úgy célzott, mintha dobóversenyen szerepelne. Mesteri triplájával ezt az etapot is megnyerték a fehérváriak, a folytatásban már csak az volt a kérdés, hogy elérik a 110, esetleg a 120 dobott pontot. Utóbbi ugyan nem jött össze, azonban senki nem szomorkodott, 41 pontos győzelem lett a vége. Dzunic Branislav együttese 117-76-os sikerével 1-0-ra vezetnek az elődöntős párharcban.

Az eredményből adódóan a vendéglátóknál akadtak extra teljesítmények a Veszprém ellen. Kis Raul 24 pályán töltött perc alatt 41 VAL-t hozott össze (25 pont, 67% mezőnyből, 11 lepattanó, 8 gólpassz, 7 kiharcolt fault), Szabó Zsolt 19 perc alatt 36-ot (29 pont, 73% mezőnyből, 7 lepattanó, 6 kiharcolt fault). Szintén említésre méltó Tóth Péter (28 perc, 18 pont, 8 lepattanó, 26 VAL), Kuttor Gergő (6 pont, 16 lepattanó, 23 VAL) és Molnár Dániel (19 pont, 73% mezőnyből, 21 VAL) teljesítménye.

Dávid Kornél KA-Veszprém KK 117-76 (23-16, 37-19, 23-21, 34-20)

Férfi NBI/B Zöld csoport, Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont, vezette:

Esztergályos Róbert, dr. Magyari Tibor, Kéri István (Forrai Sámuel)

DKKA: Tóth P. 18/6, Molnár D. 19/6, Szalczgruber Á. 4, Szabó Zs. 29, Kis R. 25/6. Csere: Kuttor G. 6, Keller V. 6, Somogyfoki P. 3/3, Büki B. 3/3, Somogyfoki Sz. 4, Denk N., Denk M. Vezetőedző. Dzunic Branislav

A párharc állása: 1-0 a DKKA javára. Amennyiben szerdán este, idegenben is nyernek, várhatják a következő kört.