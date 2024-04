Fehérvári futball-legendák munkája lehet garancia a fejlődésre a MÁV Előre SC U19-es együttesénél. A Fejér vármegyei I. osztályú U19-es bajnokságban 15 mérkőzést követően a negyedik helyen áll a Loki, de ehhez kellett az is, hogy utolsó két meccsét nyerje a csapat. Az Ercsi 3-0-s és a Pákozd 6-1-es legyőzésekor már az új szakmai stáb dirigálta a kék-fehéreket. A vezetőedzői feladatokat a Videoton korábbi kiváló, ötszörös válogatott középpályása, a Vidi U19-es együttesével éveken át fogalakozó, majd például Tárnokon és Móron felnőtteket gardírozó Csucsánszky Zoltán látja el. A MÁV Előre kapusedzője pedig az 1985-ben UEFA-kupa döntőjébe menetelő Vidi hálóőre, az 1986-as mexikói világbajnokságon szereplő magyar válogatott, s a Budapest Honvéddal kétszer is bajnokságot nyerő kapus, Disztl Péter lett.

- Kötelező győzelmek voltak, amiket behúztunk - tekintett vissza a MÁV Előre utóbbi két összecsapására Csucsánszky Zoltán. - Ismerkedési fázisban vagyunk még, hiszen most vettük át a csapatot Disztl Péterrel. Viszonylag jó alappal tudunk dolgozni, hiszen a keret nagy részét ismerem, akár a Vidiből, vagy éppen Maroshegyről. Fehérvári futballisták, ezen a szinten szépen megállják a helyüket. Régóta kapcsolatban vagyunk már Kovács Krisztiánnal, a MÁV Előre SC ügyvezetőjével, az egyéni képzéseimet a MÁV Előre Prohászka úti pályáján tartom. Most nyílt arra lehetőség, hogy közösen dolgozzunk. Szép feladat, ha fel tudjuk építeni ezt a csapatot, akkor szép jövőkép is rajzolódhat a MÁV Előre labdarúgó szakosztályában - vélekedett az 58 esztendős szakember.

Hetente három edzést látogatnak a játékosok, hétvégén pedig bajnoki mérkőzést vívnak. Lovasberényben tartják tréningeket hétfőn és csütörtökön, ott is játsszák hazai mérkőzéseiket, szerdánként pedig más jellegű munkát végeznek a srácok a Prohászka úton.

- A saját szintjükön kiválóan dolgoznak, jól veszik a munkát. A mai világban ez nagyon nagy dolog. Pályafutásom nagy részében vagy a felnőtt futballal foglalkoztam, vagy az utánpótlásból kifutó ifi korosztállyal - mondta a legendás rúgótechnikájáról és játékintelligenciájáról híres Csucsánszky Zoltán.

A Vidi legendás kapusával nagyot fogott a MÁV Előre. Sokat látott játékospályafutás után a Videotonnál, a BKV Előrénél, a Vasasnál, a Puskás Akadémiánál, a magyar válogatottnál, legutóbb pedig 2017-ben az NB II-es Siófoknál is kapusedzőként dolgozó Disztl Péter az utóbbi években nem foglalkozhatott a hálóőrökkel.

- Nagyon hiányzott már az edzésmunka, az utóbbi időben nem tudtam edzést tartani senkinek - mondta a 64 esztendős Disztl Péter. - Valahol fájt is, hogy így alakult, de én nem futkároztam soha a meló után, ezért is esett nagyon jól a MÁV Előre megkeresése. Csucsánszky Zoltánnal többször is dolgoztunk együtt, jól megértjük egymást, örömmel jöttem. Zolival egyetértünk abban is, hogy nem az a lényeg, hogy milyen szinten és milyen osztályban dolgozol, hanem az, hogy milyen minőségben teszed azt. Ez most jól illik hozzánk. Ezen a kis helyen profi munkát végzünk. A keret kapusai közül Gelencsér Kristófot ismertem már, és váltótársa, Schmidt Milán is jól dolgozik. A lényeg, hogy fejlődjenek - jelentette ki Disztl Péter.