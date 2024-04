A Balatoni Cápa felkészülési úszóverseny eredményeit különös mércével is szemlélte a közelmúltban 75. születésnapját ünneplő tréner, Dániel András. A Delfin SE vezetőedzője a most úszó ifjak teljesítményét összevetette a régi delfines úszókéval, azokéval, akik Európa-bajnokságra, vagy olimpiára készültek anno. Mint mondja, ezek az eredmények plusz motivációt jelentenek a fiatalok számára, célként tűzhetik ki, hogy ők is komoly nemzetközi versenyeken szerepeljenek.

Az országos bajnokságra hangoló fehérváriak közel húsz érmet szállítottak, vagyis az ifjak jó úton járnak.

Eredmények:

Dániel Réka (2012)

50 m női mell - 2. helyezés - 45.26 másodperc

50 m női gyors - 9. - 44.64 mp.

100 m női gyors - 10. - 01:43.40 perc

Dávid Csilla (2011)

200 m női gyors - 15. - 03:03.54

50 m női mell - 5. - 50.95

50 m női gyors - 13. - 37.91

100 m női gyors - 9. - 01:24.54

Dobján Krisztián (2013)

200 m férfi gyors - 1. helyezés - 02:40.51

50 m férfi mell - 2. - 47.19

200 m férfi mell - 1. - 03:00.25

100 m férfi gyors - 1. - 01:15.21

Gyémánt Kálmán Bendegúz (2012)

50 m férfi mell - 1. - 40.99

50 m férfi gyors - 8. - 36.30

100 m férfi mell - 2. - 01:28.16

100 m férfi gyors - 10. - 01:24.45

Kiss Petra (2010)

50 m női gyors - 2. - 34.85

200 m női hát - 2. - 03:11.40

100 m női gyors - 1. - 01:16.19

Nyerges Asma (2013)

50 m női hát - 3. - 51.64

50 m női gyors - 2. - 41,12

100 m női gyors - 4. - 01:37.18

Papp-Welner Sára (2015)

50 m női hát - 8. - 55,09

50 m női gyors - 7. - 46.36

100 m női gyors - 8. - 01:54.69

Varga Marcell (2010)

200 m férfi gyors - 2. - 02:07.25

400 m férfi vegyes - 1. - 05:22.93

200 m férfi hát - 1. - 02:23.01

100 m férfi gyors - 1. - 01:06.35