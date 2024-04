A pekingi olimpiai fáklyát ajándékba kapta, és a becses ereklye immár 16 éve főszereplője az általa szervezett olimpiai váltó fáklyafutások programjainak. Nem pihen, ahogy Pista sem.

– Újra úton az olimpiai fáklya! – újságolja Kovács István. – A vármegyei körút április 13-án, szombaton, Baracson kezdődik. Start a faluház elől, a célállomás pedig, számos átadóponton keresztül, a Hamburger Hungaria Kft. szabadidőparkjában lesz. A résztvevők 200-200 métert futnak a fáklyával. A program szerint a parkban bemutatkoznak az általános iskolai tornászai is. Különleges vendégként köszöntjük a dunaújvárosi tornászlányokat: Kovács Zsófia, háromszoros tornász Európa-bajnok és Czifra Bettina Lili, a Párizsi Olimpián hazánkat képviselő tornász és edzőik ugyancsak futnak a fáklyával.

Amint Pistától megtudom, 2008 óta több mint 140 ezren futottak gyermekrendezvényein az olimpiai fáklyával. Erre július közepéig most is lehetőség lesz. A körút a többi között Baracskán, Hantoson, Kisapostagon, Lepsényben, Sárbogárdon, Sárkeresztúron, Sárszentágotán és Tatán folytatódik, de több vajdasági településen is várják a futónagykövetet.

– Az olimpiai program a váltófutáson túl további elemekkel is színesíthető – veszi sorra a mezőfalvi sportember. – Az olimpia tiszteletére emlékfát ültethetünk; az olimpiai kvíz az ókori, újkori játékokról szól. Az olimpiai naplóba üdvözletek, üzenetek, rajzok kerülnek, a naplót azután eljuttatjuk a Párizsi Olimpián résztvevő magyar sportolóknak. Emlékfotók készülhetnek a pekingi olimpiai fáklyával, s a molinóra szintén írhatók jókívánságok.

A fáklyafutásokon túl, beszélgetésünk során, szóba kerülnek Kovács István egyéb programjai, gyermekrendezvényei, jótékonysági megmozdulásai. 1994-ben a magyar népfőiskolákat fűzte fel egy útvonalra, a 800 kilométert, Sárospataktól Zalaegerszegig, két és fél hét alatt futotta le. Ekkor gyűjtött első alkalommal adományt egy zalalövői kislány csontvelő-átültetéséhez. A jótékony célok innentől kezdve aztán fokozatosan jelen voltak, vannak az életében.

– A Mikulás-futás 1995-ben indult hódító útjára, a Nyuszi-futás rá egy évre. Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy kezdeményezéseim azóta is töretlen népszerűségnek örvendenek – folytatja az egykori hosszútávfutó. – A hagyományos rendezvényeken évente legalább 8–10 ezer óvodás és iskolás vesz részt lelkesen, tevékenyen. A kocogás mellett egyebek között fát ültetünk, madáretetőket helyezünk ki, adományokat, ajándékokat gyűjtünk rászoruló társaiknak.

Kovács István – a futónagykövet a pekingi olimpiai fáklyával

Fotó: FMH-archív (VV)

Joulupukkival 1998-ban találkozott először, amikor is hat ország több mint 10 ezer gyermekének üzenetét adta át Rovaniemiben, az északi-sarkkörön a finnek Karácsonyapójának. Hivatalos tanúsítványt is kapott: onnantól kezdve ő a Világ Mikulásának futónagykövete!

– A paletta 2008-tól aztán új elemmel bővült, azzal kezdődött, hogy tagja lehettem a Pekingi Olimpiai Játékok magyar fáklyavivőinek – tekint vissza Kovács István.

Áldozatos közösségi munkájának, környezetvédelmi aktivitásainak és jótékonysági rendezvényeinek elismeréseként együtt futott – hazánkat képviselve – Barabás Éva televíziós műsorvezetővel, Halász Judit színművésszel és Lakatos Katalinnal, a BHRG Alapítvány (eltérő fejlődésű gyermekek képességfejlesztése) alapítójával. Az akkor kapott ereklyét több mint 140 ezren vették kezükbe az olimpiai futások alkalmával, barcelonai, finnországi élménybeszámolói immár kínai kalandokkal is kibővültek.

És az olimpiai fáklya most újra úton van! „Nem csak viszi, őrzi is a lángot!” – mondta róla korábban Kulcsár Krisztián világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó, sportvezető, aki 2017 és 2022 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztét töltötte be.

– Ahova hívnak, szívesen, örömmel megyek! – Pista így köszön el. Kocogni a gyerekekkel, élményeiről mesélni, vinni a fáklyát, míg csak tudja… – teszi hozzá a krónikás.