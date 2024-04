Négy ország indulói mérték össze tudásukat a székesfehérvári Alba Arénában, immár kilencedik alkalommal a Jégmadár Kupán. Az ÖKK beszámolója szerint a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület által szervezett eseményen az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is versenysportolói és rekreációs kategóriában is jégre léptek a vállalkozó szelleműek. A magyar utánpótlás közel teljes mezőnye mellett Franciaországból, Szlovákiából és Szlovéniából is érkeztek műkorcsolyázók a kétnapos viadalra.

– Rendkívül büszkék vagyunk, hogy ezt a rangos versenyt idén ebben a Magyarországon egyedülálló arénában rendezhettük meg. Úgy gondolom, hogy az Alba Aréna méltó otthona volt a nemzetközi mezőnynek – nyilatkozta Oros Hajnalka a Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület ügyvezetője, a rendezvény főszervezője az ÖKK-nak.

A Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Sportegyesület versenyzői is részt vettek az eseményen és kiváló eredményeket értek el.

ISU kategóriák:

Junior lányok

Hartdégen Lili 1. hely

Czakó Luca 5. hely

Intermediate Novice

Idrisz Szonja 4. hely

Bráth Hanna 5. hely

Basic Novice

Hesz Fanni 1. hely

Schall Natália 3. hely

Mini Cubs

Papp Anasztázia 9. hely

Kántor Júlia 12. hely

Rekreációs kategóriák:

Jobbágy Gréta 1.

Fésűs Molli 3.

Ángyás Rita 1.

Magyar Nimród 1.

Kántor Viktor 2.

Nádudvari Alíz 12.

Gafner Estella 5.

Kalló Anna 7.

Regős Franciska 10.