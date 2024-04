A saját dolgát megnehezítette, de végül elvette a Békéscsaba pályaelőnyét a MÁV Előre a női röplabda Extraliga rájátszás bronzcsatájának harmadik találkozóján idegenben, így szombaton azért lépett pályára hazai parketten a VOK Sportcsarnokban, hogy lezárja a bronzcsatát. A feladat nem ígérkezett egyszerűnek, azonban a párharc első székesfehérvári mérkőzésén a házigazda 3-0-s győzelme bizakodásra adott okot.

A találkozó nagyszerűen kezdődött, hamar hárompontos előnyre tett szert a Loki, de a BRSE fordított, és 12-9-nél már a vendég együttes vezetett hárommal. Ezután hol itt, hol ott volt az előny, 17-15 után viszont a békéscsabaiak húztak el, akik 24-20-nál négy szettlabdához jutottak. Ebből egyet végül hárítottak Pallag Ágnesék, de a másodikat már nem tudták, 21-25.

A szünet után jól kezdett a BRSE, hamar néggyel húzott el, az előnyét pedig tartani tudta. A székesfehérvári lányok 15-11 után kezdtek el ébredezni, ekkor zsinórban nyolc pontot szerezve 19-15-re húztak el. Ez sem volt elég ahhoz, hogy egyenlítsen a Loki, hiszen a békéscsabaiak ismét egyenlítettek, fordítottak, majd 21-21 után egy 4-1-es szakasszal lezárták a szettet, megduplázták előnyüket, 22-25.

A harmadik felvonást is a vendégek kezdték jobban, úgy tűnt, hogy eldőlhet a mérkőzés sorsa, de 10-8-as állás után 7-0-s szakasszal fordított a Loki. Az így kialakult ötpontos különbséget 18-18-nál ledolgozta a BRSE, de így is sikerült a szépítés Dvoracekéknek, 25-22.

A negyedik játszma eleje aztán ismét szorosan indult, 11-10-ig tartották egymással a lépést a csapatok, ekkor azonban a MÁV Előre tudott meglépni. A BRSE 15-15-nél egyenlített, majd fordított is, 20-19-nél vezetett is, de a hazai lányok nem hagyták magukat, szoros szettben, de egyenlítettek, 25-23.

A döntő szettet nagyon jól kezdte a MÁV Előre, 5-2-nél három ponttal is vezetett a házigazda. Ekkor azonban megtört valami, a BRSE egyenlített, majd 6-5 után zsinórban négy pontot szerezve 9-6-ra fordított, és elhúzott. Ehhez kellett Glembóczki ász nyitása is, majd az, hogy egy rossz nyitás-fogadással ismét ajándék pontot szerezzen a Békéscsaba. A vendégek aztán nem is adták lejjebb, elhúztak 14-9-re, ekkor pedig Dvoracek széles ütésével megnyerték a mérkőzést, 9-15.

A párharc így négy mérkőzés után 2-2-es döntetlenre áll, a mindent eldöntő találkozót április 25-én, csütörtökön rendezik majd Békéscsabán.

MÁV Előre Foxconn – Békéscsabai RSE 2-3 (21, 22, -22, -23, 9)

Székesfehérvár, VOK Sportcsarnok