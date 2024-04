2024. április 20., szombat, 14:00

Tóvill Kápolnásnyék (4.) – Martonvásár (14.) – ősszel 2-0

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Nem lehetett volna többet kihozni a Sárosd elleni találkozóból, mindkét oldalon rendkívül kevés lehetőség volt, jól zárt mindkét csapat. Nem adtunk területet egymásnak, a kapuk nem nagyon forogtak veszélyben, igazságos döntetlen született. A Sárosd sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyen mutat. Nyerni szeretnénk a Martonvásár ellen, győzelmi kényszer alatt vagyunk, ez már csak azért is fontos lenne, hogy ne ússzanak el a dobogós álmaink, itt áll előttünk a lehetőség. Próbálunk minden évben javítani a korábbi évekhez képest, tavaly az ötödik helyen zártunk, most jó lenne még előrébb végezni. Most lehetne először ebben az idényben teljes a keret, Őz Zalán játékra jelentkezett, ellenben Varga József begyűjtötte ötödik sárga lapját, rá nem számíthatok.

2024. április 20., szombat, 17:00

Sárbogárd (2.) – Sárosd (10.) – ősszel 2-1

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - Örülök a móri győzelemnek, koncentráltabbak voltunk, talán jobban akartunk. Elképzelhető az, hogy a hétközi kupaforduló után jobban tudtunk erre a mérkőzésre fókuszálni, habár egy fél órát emberhátrányban játszottunk. Akadt izgalom és feszültség bőven a mérkőzés során, nehéz találkozó volt! Komolyan vesszük a Sárosd csapatát, nem téveszt meg bennünket, hogy ellenfelünk tavasszal még nem győzött, de végig szoros mérkőzéseket játszottak. Kifejezetten jó csapatnak tartom őket, ősszel is egy rendkívül nehéz meccset játszottunk velük, de bízom abban, hogy itt is majd a mi akaratunk érvényesül, kizárólag a győzelemben gondolkodunk.



Mány-Bicske II. (9.) – Tordas (5.) – ősszel 0-2

Varga Mihály a Mány elnöke: - Szombaton egy közepes iramú mérkőzésen kerekedtünk a Martonvásár fölé, amely masszív és fiatal csapat. Az első félidőben az érdemi dolgok eldőltek, két szép gólt lőttünk, és kijött az a különbség, amely jelenleg a két csapat között van. Magabiztos győzelem volt, de nem értékeltük túl, se alul. A Tordas csapata évek óta markáns tagja a megyei első osztálynak, kevés gólt kapnak, nem szenvednek sok vereséget, és jó értelemben véve kellemetlen stílusban futballoznak. Nálunk fejtörőst okoz, hogy Bukovecz Ferenc begyűjtötte ötödik sárga lapját, és így nem léphet pályára, mellette pedig vannak sérültjeink. Bízom abban, hogy az edzői stáb megfelelő taktikát fog kitalálni, bár úgy érzem, hogy hazai pályán reális esélyünk van a jó eredményre, mert Tordason is egy eléggé kiegyensúlyozott mérkőzés játszottunk, annak ellenére, hogy két góllal kikaptunk.

2024. április 21., vasárnap, 17:00

Bodajk SE (15.) - Móri SE (3.) – ősszel 1-6

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - Vasárnap az ifjúsági és a felnőtt csapat mérkőzése egy időben lett volna, így nem tudtunk volna kiállni, de a Mezőfalva csapata sportszerű volt és belement abba, hogy későbbi időpontban játsszuk le a mérkőzést. A Mór ellen mindent meg fogunk tenni, hogy jó mérkőzést játsszunk, és tisztességesen helyt szeretnénk állni. A meccs esélyese a Mór, de jól volna legalább egy pontot otthon tartani. Egy sérültünk volt, Potornai Máté, aki még a Csór ellen meghúzódott, de elvileg ő is benne lehet a keretben.

Ikarus-Maroshegy (8.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – ősszel 2-2

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Nagyon fájó vereséget szenvedtünk Enyingen, főleg azért, mert győzelem esetén feljebb tudtunk volna zárkózni az előttünk álló, pontot veszítő csapat mögé. Sajnos nem így alakult, de az Enying csapata teljesen megérdemeltem győzött, mert jobban akarta a sikert, sokkal többet futottak és mellette még szép gólokat is lőttek. Nem ismertem rá a csapatomra, de nem szeretnék kritizálni senkit, ahogy kiemelni sem tudok. Bízom benne, ahogy én is, úgy ők is magukba néznek ezek után. Próbáljuk rendezni a sorokat, nem lesz egyszerű, mert az egészen biztos, hogy Kókány Péterre sérülés miatt nem számíthatok. Nem léphetünk még egyszer úgy a pályára, mint vasárnap, mert akkor száz százalék, hogy elviszi a pontokat a Mezőfalva. Nagy kérdés, hogy a legutóbbi kisiklás mennyire zavarja meg a játékosokat, mennyire akarnak újra nyerni, és ezért megtenni mindent? Amennyiben igen, akkor lehet esélyünk.

Csór Truck-Trailer (12.) – Enying (13.) – ősszel 4-1

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Mindig nagy kérdés az egy hetes szünet után, hogy a csapat miként folytatja? Nagyon bízom a fiúkban, hogy fel tudnak pörögni és elég volt ez az idő arra, hogy a sérültjeink felépüljenek, a betegek rendbe jöjjenek, és összeszedjük magunkat a bajnokság hajrájára. Hatpontos mérkőzés lesz az Enying ellen, mert egy győzelemmel le tudnánk őket szakítani, igaz egy sikerrel pedig ők tudnának bennünket megelőzni. Szoros, kiegyenlített mérkőzés előtt állunk, kis különbség lesz a csapatok között, remélem azt, hogy mindenki kellően odateszi magát, és át érzi a mérkőzés fontosságát. Az más kérdés, hogy motiválhatja az ellenfelet, ősszel mi Enyingen szereztük meg az első győzelmünket, méghozzá három gólos különbséggel, úgyhogy nagyon észnél kell lennünk, hogy ne lépjünk bele ugyanabba a hibába, mint ők.

Ercsi Kinizsi (6.) – Lajoskomárom (7.) – ősszel 3-1

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Vasárnap a megpiszkáltuk az oroszlán bajszát, bár nagy a különbség a Főnix FC és mi közöttünk. Reális volt a 2-5-ös végeredmény, de amikor kettő nullára vezettünk, akkor elhittük azt, hogy van sanszunk. Igazság szerint nagyon nehéz felvenni a versenyt a fehérváriakkal, de egy kicsit bántott, hogy kettő nullánál a Főnix FC könnyedén játszott, és nem éreztem a csapaton, hogy foggal-körömmel védené a vezetést. Igazi házi feladatot adtunk ellenfelünknek. Pillanatok alatt rendezték a soraikat, nem véletlen tartanak ott, ahol állnak. A Lajoskomárom csapata nagyon rendben van, mondhatni a legjobb periódusukat élik, így számunkra korán sem lesz egyszerű, és egy pontot már sikernek könyvelnénk el ellenük. Megnéztem őket, a játékuk alapján úgy gondolom most még előttünk járnak. György Kristóf bokája el van törve, az ő hiánya nagy érvágás számunkra, és Farkas Krisztiánra szintén nem számíthatok sérülés miatt.

Szabadnapos: MÁV Előre FC Főnix (1.)