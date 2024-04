Vasárnap este értek haza Ankarából, az idei második világkupa-eseményről a fehérvári öttusázók, Demeter Bence és Tamás József. Mindketten úgy utaztak az öt és félmilliós metropoliszba, hogy az első tízben zárják a viadalt, ami nem sikerült, az első versenynapon, a selejtezőben búcsúztak. Lendületüket nem törte meg a szereplés, túl sok idejük nincs is a merengésre, hétfőn délelőtt már edzettek a volános öttusázók Börgöndi úti sportcentrumában, kedden délelőtt pedig utaznak Budapestre. A Ludovika Egyetemi Sportközpontban bonyolítják ezúttal is a megszokott vk-viadalt, amelyen a férfiaknál és a hölgyeknél is hat-hat honi sportoló bizonyíthatja képességeit. Kedden reggel 8.30-kor a nők kezdenek a vívással, az A-csoportban.

Demeter és Tamás a hétfői futás után értékelte a hétvégi, törökországi eseményeket, valamint a férfiak számára szerdán kezdődő, fővárosi seregszemle esélyeit. Hárman rótták a köröket a Börgöndi úton: a két sportoló mellé a pályafutása befejezését követően a szakosztálynál utánpótlásedzőként elhelyezkedő, korábbi Eb-ezüstérmes, Málits István is csatlakozott. Utóbbi gyakran segíti a két, olimpiára igyekvő öttusázó felkészülését.

- Nem vagyok elkeseredett, de természetesen boldog sem az ankarai szereplés miatt – mondta Demeter Bence. – Úgy gondolom, jó formában érkeztem, azonban a verseny nem alakult a terveknek megfelelően. A tavalyihoz képest 3-4 másodperccel gyengébbet úsztam, a megszokott 2:04 helyett ezúttal 2:08 sikerült, ez alapvetően nem volt nagy baj, de a másodpercek hiányoztak a végelszámolásnál. A vívás sem ment igazán, győzelem után rendre vereség jött, a végéhez közeledve kicsit jobban ment, de az utolsó asszóknál háromszor kikaptam egymás után, tehát ami előnyt megszereztem, gyorsan le is adtam, végül döntetlennel, 15-15-tel zártam. Ez nem katasztrofálisan gyenge, versenyben lehet maradni, jobb úszás, valamint kombi esetén. Ha a páston 20-10-zel zárok, az kimondottan bíztató lett volna a folytatást illetően, de a 18-12-re is rábólintottam volna. Erre képes is vagyok. A 20. helyről vártam a kombinált számot, a selejtező zárását, ahonnan 12 versenyző lépett tovább. Ez nem tűnt elérhetetlennek, de ahhoz nagyon jól kellett volna futnom és lőnöm. Egyik sem ment igazán, a tavalyi formámmal megoldottam volna. Azonban nem vagyok elkeseredve, bár természetesen a cél nem ez volt. Még jól is kijöhetek a történtekből, mivel gyorsan búcsúztam, frissebben állhatok oda a rajthoz szerdán, a budapesti vk selejtezőjében. Úgy vagyok vele, a törököknél nem lőttem el a puskaport, majd a fővárosi versenyen, hazai közönség előtt bizonyítok. Hatan vagyunk versenyben a vb-s szereplés jogának megszerzésére, ketten rövidesen búcsúznak, remélem, nem mi leszünk azok Jocival. Fővárosi társunk, Koleszár Misi van momentán a legnehezebb helyzetben, ő Kairóban és Ankarában is kiesett a selejtezőben.

Tamás József sem volt elájulva a saját teljesítményétől, de nem volt elkeseredett, amikor az ankarai seregszemle került szóba.

- Nekem sem jöttek össze a dolgaim. Az úszással nem volt különösebb gond, két másodperccel maradtam el a legjobbamtól, ezzel tehát nem volt gond. Azonban amikor kijöttem a medencéből, nagyon fáradtnak éreztem magam, más volt, mint a korábbi versenyeken. Később sem lett jobb a teljesítményem, a csoportunkban 17. lettem, Bence pedig egy másodperccel előttem jött be a C-csoportban. Úgy gondoltam, remek formában vagyok, de azzal szembesültem, hogy nem egészen. A vívást jól kezdtem, aztán kaptam olyan tusokat, amiket nem lett volna szabad, én is egállal, 15-15-ös eredménnyel zártam. A 8. helyről vártam a kombit, nem volt kétségem, hogy ott leszek a 12 továbblépő között. Azonban a második sorozatban elszúrtam a lövészetet, két és fél körig ugyan továbbjutó helyen haladtam, de a végére elszállt minden esélyem az elődöntőre. Azóta volt pár álmatlan éjszakám, meg vagyok győződve, sokkal jobb állapotban vagyok annál, mint amit Ankarában mutattam. Budapestre koncentrálok, nagyon jó lesz hazai környezetben versenyezni. A mezőny nem sokkal lesz kisebb, mint volt a hétvégén, nagyon kell igyekeznem, hogy elődöntős, majd döntős legyek. Ez a célom egyértelműen. Nálunk 3/2-es rendszer van, tehát a három vk-versenyből kettő eredménye számít, egy kiesik. Ebből következően tragédia nincs, viszont egyértelmű, Budapesten és Szófiában jobban kell szerepelnünk Bencével, hogy legyen esélyünk az indulásra Csengtuban, a vb-n, amely közvetlenül oszt kvótát Párizsra. A május eleji, bulgáriai viadalt követően kerül sor a vk-döntőre, amit Ankarában bonyolítanak, május 22-től 26-ig. Aztán következik a kínai vb, nagyon remélem, ott leszünk az indulók között.

A hazai versenyzők a szabályok értelmében a magyarországi viadalon négy helyett nemenként hatan küzdhetnek a megszerezhető két, párizsi indulási jogért. Ezúttal 40 ország 160 sportolója érkezik hazánkba, a világkupán részt vesz az öttusa elitje, hiszen többek között az olimpiai ezüstérmes és az idei első világkupán győztes Ahmed Elgendy, az idei világranglistát vezető Mohanad Shaban, az Európa-bajnok olasz Giorgio Malan is indul. A hölgyeknél a kétszeres címvédő világbajnok, szintén itáliai Elena Micheli is ott lesz a rajtnál. A magyar sportolók közül ketten rendelkeznek ötkarikás kvótával, Gulyás Michelle és Böhm Csaba, mindketten a tavaly júniusi, krakkói Európa Játékokon nyújtott teljesítményüknek köszönhetően. Előbbi hetedik, utóbbi bronzérmes lett a lengyel városban az Európa-bajnokságnak számító játékokon.