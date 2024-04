- Leírhatatlan érzések kavarognak bennem most, a lefújás után. Olyan mérkőzést játszottunk, amire biztos, hogy évek múlva is emlékezni fognak a szurkolók és én is. Boldog vagyok, hogy két gólt sikerült szereznem és ha a kapufánál kicsit szerencsésebb vagyok, akár mesterhármas is lehetett volna, de persze nem ez számít, hanem az, hogy egymásért küzdve, szurkolóink támogatását élvezve nyerni tudtunk a második helyezett otthonában úgy, hogy egy félidőt emberhátrányban voltunk. A szezonban sokadszor igazi csapatként harcoltunk és úgy gondolom, megérdemelten szereztük meg a három pontot. Öt mérkőzés van még hátra a szezonból, egy pontra csökkent a hátrányunk a Paks mögött, mindent megteszünk azért, hogy szezon végén minél fényesebb érem kerüljön a nyakunkba - fogalmazott a találkozót követően Mamoudou Karamoko.