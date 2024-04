A Körtvélyesi István vezette csapat eddig 19 mérkőzésen 18 mérkőzésen aratott 15 győzelmével várhatta a III. KER TVE elleni mérkőzését, ahol egy győzelemmel négy fordulóval a bajnokság vége előtt biztosíthatta volna a bajnoki címét.

A fiatalok jól is kezdtek, a hatodik percben Szabari Roland juttatta előnyhöz a felcsúti együttest, majd egy perccel később Sallai Dániel is betalált. A félidő vége előtt még Kruppa Péter a 39. percben szépíteni tudott, de így is Puskás Akadémia vezetésnél vonulhattak szünetre a felek. A fordulás után aztán Kern Martin is beköszönt az 53. percben, míg három perccel a rendes játékidő vége előtt Sallai megszerezte második találat is, ezzel pedig beállította a 4-1-es végeredményt.

A Puskás Akadémia ezzel a sikerrel 19 forduló után 16 győzelemmel 1 döntetlennel és 2 vereséggel áll, 49 pontot gyűjtött, míg az utána következő Vasas csupán 37-et. A bajnokságból három forduló van hátra, így a felcsútiak előnye behozhatatlan. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi év után idén is bajnok a Puskás Akadémia, amely emiatt jövőre is elindulhat az UEFA Youth League-ben.

– Gratulálok a bajnokcsapat tagjainak. Nagy öröm a játékosoknak, hiszen ez az egész éves munkájuk eredménye. Ezzel pedig újra sikerül Európa porondjára lépnie a Puskás utánpótlásának. A stábtagoknak is gratulálok, köszönöm a játékosok nevében is az értékes munkáját Polónak, Plevinek, Petinek és Zolinak – nyilatkozta a puskasakademia.hu-nak Körtvélyesi István, az U19-es csapat vezetőedzője.

Puskás Akadémia – III. KER TVE 4-1 (2-1)

Felcsút, Vezette: Éreth Attila

Gól: Szabari (6.), Sallai D. (7., 87.), Kern (53.), ill. Kruppa (39. – 11-esből)