Igazi népünnepély volt a Fejér vármegye déli csücskében, Igar-Vámszőlőhegyen rendezett szezonnyitó fogathajtó verseny. A szervezők már reggel hat óra előtt a helyszínen voltak, hogy elvégezzék az utolsó simításokat, és készen álljanak a több, mint félszáz fogat érkezésére és fogadására. Mint azt a főszervezőtől, Néth Tiborné, Anikótól megtudtuk az ország különböző pontjairól is érkeztek versenyzők. Külön kiemelte, volt érkező Nyíregyházáról is, de az ország másik feléből, Zalalövőről is ellátogattak a szombati eseményre. Természetesen a kistérségből, Ozoráról és Pincehelyről is érkeztek lovasok, de Fejér vármegye is szép számmal képviseltette magát.

Fotó: Szabó Róbert / FMH

A nap folyamán Igar község mindhárom településéről, Igarról, Igar-Vámról, és a rendezvénynek helyet adó Igar-Vámszőlőhegyről is nagyon sokan kilátogattak az esős, borús idő ellenére is. Több elszármazott is visszatért szülőfalujába, akik szintén örömmel vettek részt a programon, de a környékből is sok embert vonzott az esemény.