Nem került egyszerű feladat elé az Arconic-Alba Fehérvár, miután továbbjutott a Sopron KC ellen a kosárlabda NB I/A rájátszásának elődöntőjébe, hiszen ott az ősi rivális, NHSZ-Szolnoki Olajbányász várt rá.

Az első találkozón a székesfehérváriak bár az első negyedben hatpontos fórra tettek szert a második felvonásban a szolnokiak le is dolgoztak hátrányukat és meg is fordították az állást. Ez sem volt azonban elég ahhoz, hogy nyerjenek a vendégek, hiszen az Alba előbb nyolc ponttal megnyerte a harmadik, majd hárommal a negyedik negyedet, így 92-83-ra behúzta a találkozót és megőrizte pályaelőnyét.

A folytatás nem biztos, hogy ilyen egyszerű lesz, hiszen Vojvoda Dávidék ezúttal idegenben, a Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban lépnek pályára. Legutóbb január végén csaptak itt össze a felek. Akkor 97-81-es sikernek örülhetett Alejandro Zubillaga legénysége. Azon a találkozón Anthony Roberts vitte a hátán a csapatot, 23 pontot dobott, de Siyani Chambers és Vojvoda Dávid is eljutott 16-ig.

Ha az elmúlt öt Szolnokon rendezett találkozót nézzük akkor is a székesfehérváriak állnak jobban, hiszen hármat megnyertek, csak kétszer kaptak ki, akkor is mindkét alkalommal hosszabbításban.

A feladat nem egyszerű, azonban ha sikerrel veszi azt a Zubillaga-legénység, akkor május 3-án, pénteken le is zárhatja a párharcot.