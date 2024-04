– Csapat szinten nyújtunk eddig nagyon jó, stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt tavasszal. Nincsenek megingásaink, a játékosok folyamatosan tudnak hozni egy jó szintet. Emellett a téli felkészülésünk is jól sikerült, valamint a kapusaink is jól szerepelnek, bár az ellenfeleknek kevés helyzeteik voltak – mondta lapunknak Halászi Kinga, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője. Hozzátette, a fiatalok is egyre inkább idősödnek, így képesek érettebb játékot játszani, mint eddig.

A vezetőedző egy nagyon fontos pontra is rávilágított az eredményességükkel kapcsolatban.

– Tudunk gólt rúgni, ami egyáltalán nem hátrány – folytatta nevetve Halászi. – Ez ősszel nem volt ránk jellemző ősszel, sok ziccert kihagytunk, azonban ezeket most nyugodtabban értékesítjük. Emellett fontos kiemelnem a télen érkező Melana Szurovcevát, aki eddig jó igazolásnak mondható, gólratörő játéka úgy érzem a többiekre is ráragadt.

A hétvégi MTK elleni rangadóval kapcsolatban a szakember kitért arra is, hogy egy siker még nem döntene a harmadik helyről, hiszen kőkemény öt mérkőzésük van még hátra a bajnokság alapszakaszából. Kiemelte, jó lenne, ha meg tudnák őrizni a jelenlegi harmadik pozíciót, de ami a legfontosabb, hogy a rájátszásban legyőzzék az MTK-t, és megszerezzék a bronzérmet.

– Még nem sikerült ellenük egyszer sem nyerni, egy kicsit mumus csapat, döntetlenjeink voltak csak. A formánk most bizakodásra ad okot, önbizalommal telten tudunk majd a pályára lépni, amit szeretnénk győztesen elhagyni – zárta gondolatait Halászi Kinga.