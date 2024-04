Nyugodtan, tulajdonképpen tét nélkül várhatta a Japán elleni zárómeccset a magyar válogatott Frederikshavnben, hiszen a bentmaradást már elérte a csapat, az éremről viszont lemaradt. A pénteki szabadnapon egy egyórás jeges edzést vezényelt a stáb a fiúknak, ahol sajnos Pásztor Viktor bal kezét eltalálta egy korong, eltört a kézfején egy csont.

Viszont a körülmények ellenére mindenképp győzelemmel és jó játékkal akarta zárni a vb-t a csapat, bizonyítva azt is, hogy egy kicsivel több is lehetett volna ebben a tornában. A Lencsés-Balogh hátvéd duó az első sorba került, Mayer Marcell is eggyel előrébb az eddigieknél a csatárposzton, Lőczi Barnabás helyére. Végül utóbbi szerezte a meccs első gólját, egyszersmind az első húsz perc egyetlen találatát, 1-0. A gyors japánok egy-egy korongszerzést követően szélvészgyorsan megindultak előre, de nagy helyzetet nem igazán tudtak kialakítani. A mieink higgadtan, a kapkodás jelei nélkül hozták le az első harmadot, és hasonlóan alakult a második harmad is, amikor a japánok azért eljutottak egy kapuvasig is. A 22. percben Nagy András asszisztja után Almás Zétény talált be (2-0), a 37. percben pedig – még egy másodperc erejéig emberhátrányban Lobenwein Bálint csent korongot, a kapu előtt ziccerben szabálytalankodtak vele: a büntetőlövést ő maga értékesítette nagyon szép megoldás végén, 3-0.

Jobban kezdett a magyar csapat a harmadik harmadban is, de nem mentek be a próbálkozások, a japánok pedig két kontrát is értékesítettek rövid időn belül: előbb Ishikawa a 48. percben (3-1), majd Seki két és fél perccel később – hirtelen meleg lett a helyzet, 3-2. De nem sokáig, megrázták magukat a fiúk: előbb Szongoth Döme távoli lövésébe ért bele a kapu előtt Schwartz Gergő (4-2), majd Barna Olivér korongot csent, két ember között bevitte a kapu elé, és nem hibázott, 13 másodperc alatt lőtt két gólt a magyar csapat, visszaállítva így a háromgólos különbséget az utolsó 8 és fél percre, 5-2.

5:24-gyel a vége előtt Szongoth Döme passza után Fehér Kolos ment el a jobb szélen, és a harmad közepéből ellőve a korongot növelte a mieink előnyét (6-2). Az 56. percben Schwartz Gergőt küldték ki, a japánok kihasználták a fórt, 3:42-vel a vége előtt 6-3 állt az eredményjelzőn.

Ez is maradt a vége, szépen búcsúzott a tornától a csapat (a meccs legjobbjának Vén Bendegúzt választották), a korosztály válogatottja pedig jövőre is ebben a divízióban játszhat a világbajnokságon. A torna legjobb hátvédje Lencsés Dávid lett, a magyar csapat legjobbja Laskawy Ferenc.

Divízió 1/A-s U18-as világbajnokság, 5. játéknap:

Japán–Magyarország 3-6 (0-1, 0-2, 3-3)

Magyarország: Király

Lencsés, Balogh – Prém (1), Vén – Franyó, Szongoth Döme (1) – Nagy D. (1)

Barna O., Antonijevic, Laskawy (2) – Lobenwein 1, Schmidt, Mester – Schwartz 1, Szongoth Domán (1), Fehér K. 1 – Mayer (1), Almás 1 (1), Nagy A. (1) – Lőczi 1

Szövetségi edző: Svasznek Bence

Kiállítások: 0, ill. 6 perc

Kapura lövések: 30:45 (8:16, 12:14, 10:15)