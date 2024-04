Nem várt egyszerű feladat Garda Krisztiánékra a Ferencváros otthonában, hiszen legutóbb még 2021 decemberében arattak győzelmet a fővárosiak otthonában az Euroligában.

A labdát először a Ferencváros hozta el, majd 21 másodperc elteltével meg is szerezte az előnyt Gurisatti Gréta büntetőből szerzett góljával. Erre nagyon gyorsan válaszolt vendég oldalon Dobi Dorina Lili, de lassan beindult a Fradi-henger. Előbb Tóth Csabai Dóra szerzett egy gólt megúszásból, majd Vályi Vanda is betalált, így három perc elteltével 3-1 volt az állás a hazaiaknak. Három másodperccel a játékrész vége előtt aztán még Kuna Szonja is eredményes volt, így 4-1-es ferencvárosi vezetésnél vonultak szünetre a felek.

A fordulás után ismét gyorsan büntetőhöz jutott az FTC, Gurisatti pedig könyörtelenül értékesítette is azt. A zöld-fehéreknek ráadásul a szurkolók is adták az erőt amellett, hogy a különbség is kedvezően alakult számukra. Bő öt és fél perccel a félidő vége előtt Kardos Dominika bár szépített, Máté Zsuzsanna hamarosan 6-2-re módosította az állást. Bő három perccel a nagyszünet előtt aztán Garda Krisztina volt eredményes büntetőből, Dobi révén pedig 6-4-re zárkózott a DFVE. Ekkor úgy tűnt, hogy a dunaújvárosiak visszajöhetnek a meccsbe, de Tóth Csabai ismét betalált, Leimeter Dóra pedig büntetőből lőtt gólt, 8-4.

A fordulás után Géraldine Mahieu szépített, majd Tóth Csabai állította vissza a négygólos különbséget. Ötre először Farkas Tamara révén nőtt a differencia, ám Sümegi Nóra Virág hamar válaszolt a zöld-fehérek góljára. Ezután Pál Réka is eredményes volt, Sümegi Nóra Virág pedig 10-8-ra zárkóztatta a vendégeket, de Pőcze Panna, majd Kuna tett arról, hogy az utolsó nyolc percre is négygólos ferencvárosi előnynél forduljanak a felek, 12-8.

A szünetet követően aztán beindult az újabb gólzápor, előbb Dömsödi Dalma növelte ötre a hazaiak előnyét, majd Horváth Brigitta tartotta életben a vendégek reményeit. Ezután Dobi révén háromra zárkózott a DFVE, de ezzel véget is ért a vendégek góltermelése. Innentől ugyanis a Fradi egy 5-0-s szakaszt produkált, és Neszmély Boglárka pedig fantasztikusan védett, így eldőlt a találkozó sorsa, 17-10.

A párharc még nem dőlt el, április 27-én szombaton 17.00 órától hazai környezetben javíthatnak és egyenlíthetnek a dunaújvárosi lányok.

FTC-Telekom – Dunaújvárosi FVE 17-10 (4-1, 4-3, 4-4, 5-2)