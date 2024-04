– Megmondom őszintén, hogy nagyon jól találtam el és csak annyit láttam, hogy a kapufához hozzáér. Akkor volt egy olyan érzés bennem egy picit, hogy csak ne kifele jöjjön és amikor láttam, hogy bement akkor nagyon örültem neki – mondta el a Paks elleni ötödik gólt szerző Szolnoki Roland lapunk kérdésére. Hozzátette, nem erőssége és feladata a gólszerzés, így külön örömet okozott neki, hogy betalált.

A győzelemmel a Puskás Akadémia FC továbbra is életben tartotta reményeit a dobogóra, ráadásul úgy, hogy a Fehérvár FC 1-1-es döntetlent játszott a Zalaegerszegi TE-vel az ezüstérem is elérhető közelségben van.

– Szép győzelem volt a Paks elleni, de ezt el is engedtük már, hiszen pénteken újra pályára lépünk. Egy jó sorozatban vagyunk, három győztes meccsen vagyunk túl, előtte a Fradival és a Vidivel is döntetlent játszottunk, bízom benne, hogy a Zalaegerszeg ellen is folytatni tudjuk a jó formát és megnyerjük a következő találkozókat is – folytatta gondolatait a védő.

A felcsútiaknak ebben az évben nem volt szerencséjük a Zalaegerszegi TE elleni mérkőzéseken, hiszen az első idegenbeli összecsapáson az utolsó utáni pillanatban egyenlítettek a zalaiak, míg a Pancho Arénában minden is kimaradt a Puskás Akadémiának.

– Egy tizenegyes szituációból rúgtak gólt, jól játszottunk, domináltunk, egész végig nálunk volt a labda csak nem tudtunk begyötörni egy találatot sem. Nagyon fontos, hogy az első helyzetet ki rúgja be, hiszen a 12 csapatos bajnokság nehéz, sok csapat beáll védekezni várják a hibát, vagy kontrázni próbálnak, vagy egy pontrúgást, ezekre kell a lehető legjobban odafigyelni. A Mezőkövesd és a Paks ellen is jó százalékban használtuk ki a helyzeteket, ezt kell folytatni – mondta Szolnoki. Hozzátette, nagyon sok olyan mérkőzésük volt, ahol azért buktak pontokat mert nem tudták kihasználni a helyzeteiket, azok a pontok pedig most nagyon hiányoznak.

Az év végi hajrával kapcsolatban Szolnoki Roland úgy vélekedett a legfontosabb, hogy a saját meccseiket behúzzák és akkor meglátják, hogy a többin mi történik majd. Kiemelte, a 12 csapatos bajnokság ezért is jó, mert mindig az utolsó pillanatokban dől el az, hogy ki lesz épp a második, vagy a harmadik, de az is, hogy ki esik ki az NB I-ből.