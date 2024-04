2024. április 27., szombat, 17:00

Móri SE (3.) - Ikarus-Maroshegy (7.) – ősszel 0-2

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Bodajkon magabiztos győzelmet arattunk, az eredmény hízelgő a hazaiak számára, sokkal nagyobb arányú is lehetett volna ez a siker. Annak ellenére, hogy volt hat hiányzó sérülések, betegségek, és eltiltások miatt szerencsére jó játékkal tudtunk felülkerekedni. Az Ikarus ellen, ha dobogón szeretnénk végezni, akkor feltétlenül nyerni, kell hazai pályán, mivel nagyon kiélezett lesz a bajnokság vége. Az ilyen mérkőzések fognak dönteni a dobogóra kerülésről, van bennünk tüske az őszi fehérvári vereség után, ez plusz motivációt adhat, és itthon mi szeretnénk legyőzni a maroshegyieket.

Tordas (5.) - Tóvill Kápolnásnyék (4.) – ősszel 2-0

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Mányon sima győzelmet arattunk, akár nagyobb arányú is lehetett volna a különbség. A második félidőben Horváth Benett beállásával rengeteg helyzetünk volt, bár kettőt értékesített, de azért néhány maradt kihasználatlanul is. A Kápolnásnyék ellen mindig parázs mérkőzéseket játszunk, remélem most is jó meccs lesz, és a futball lesz az előtérben. Fontos kilencven perc lesz a dobogó elérése a szempontjából!

2024. április 28., vasárnap, 17:00

KK Grain KFT.-Mezőfalva (12.) - Csór Truck-Trailer (11.) – ősszel 4-4

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Az Ikarus ellen az első félidőben egyáltalán nem úgy tűnt, hogy sima hazai győzelem lesz a vége. Nem szeretek foglalkozni a játékvezetőkkel, de úgy vezetett a szünet után három egyre a Maroshegy, hogy a büntető befújása előtt jócskán kivárt a játékvezető. A 11-es egyáltalán nem volt jogos, a hazaiak játékosa és a többiek is nevettek az ítéleten. Nem mondom azt, hogy ezért kaptunk ki négy egyre, de a bíró több esetben befolyásolta döntéseivel a játék menetét. Olyan szinten bosszantó apró faultokat fújt le, hogy ezt a játékosaink nem tudták feldolgozni. Ezek a dolgok egy eleve a gödörben lévő csapatot alaposan ki tudnak zökkenteni. Mélyről próbálunk feljönni, morálisan össze van zuhanva a társaság, de az ilyen momentumok hozzájárulnak ahhoz, hogy elmenjen a játékosok kedve. Vasárnap azon lesz a hangsúly, hogy végre megszerezzük tavasszal az első három pontot, erre fogunk törekedni a Csór ellen!

Martonvásár (14.) – Sárbogárd (2.) – ősszel 0-8

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Kápolnásnyéken lehetett volna nyerni, de ennyi helyzet nem lehet büntetlenül kihagyni. Hét ziccert hagytunk kihasználatlanul, ez luxus egy ilyen helyzetben lévő csapatnak. Amíg nem tudunk gólt lőni a helyzeteinkből, és csak kidolgozzuk, addig nem fogunk tudni előre lépni. Nagyon nehéz, mert nincs, aki betaláljon. Azt a várom a Sárbogárd ellen, hogy játszunk jól, dolgozzuk ki, és használjuk ki végre a lehetőségeinket. Sokkal könnyebb lenne, ha felszakadna végre a gát a játékosokban. Az is problémát jelent, hogy mindig az utolsó pillanatban derül ki, hogy éppen ki ér rá a mérkőzés időpontjában. Nem járható út, hogy a meccs előtt tudom meg, hogy kik azok, akikre nem számíthatok.

Ercsi Kinizsi (6.) - Mány-Bicske II. (9.) – ősszel 2-2

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - A Lajoskomárom elleni győzelem a 3-0 ellenére nem volt olyan sima, akár lehetett volna döntetlen is. Ellenfelünk nagyon sok helyzetet hagyott ki, ám a büntető és a kiállítás mindent megfordított. Belőttük a 11-est, emberelőnybe kerültünk, ezt követően már sok lehetőségünk volt. A mérkőzés előtt a döntetlent aláírtam volna, de egy jó csapat ellen, némi szerencsével sikerült itthon tartanunk a három pontot. A Mány csapatát sajnos korábban nem tudtam megnézni, abban bízom, hogy hasonló forgatókönyv lesz, mint a Lajoskomárom ellen. Andrejev Illés már játékra jelentkezett, György Kristóf és Farkas Krisztián még mindig maródiak, rájuk még nem számíthatok vasárnap.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Lajoskomárom (8.) – ősszel 4-1

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - A csapat pihenéssel töltötte a hétvégét, pénteken volt egy edzésünk utána pedig kaptak két teljes napot. A hét közben pedig csináltunk egy könnyített napot, lábtenisszel, meccsnézéssel és beszélgetéssel, de azért már készülünk a bajnokság hajrájára. Legutóbb Ercsiben annak ellenére, hogy öt kettőre nyertünk nem volt sima a mérkőzés, a hazaiak megleptek bennünket az elején, és nem is nagyon játszottunk jól. Viszont annak örülök, hogy jó reagált a csapat erre, időben jöttek a gólok, és a második félidőben már tényleg azt csináltunk, amit akartunk. A Lajoskomárom ellen is győzelemre készülünk, számunkra létfontosságú, hogy hazai pályán begyűjtsük a három pontot, bár ellenfelünk rendkívül nehéz dió, mert masszív, összeszedett és rutinos csapat, és nem fogják ingyen adni számunkra a sikert.

Sárosd (10.) - Bodajk SE (15.) – ősszel 1-1 – elmarad, egy későbbi időpontban játsszák le!

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - A Sárbogárd ellen mindkét oldalon megvoltak a helyzetek, olyan minimálisan több volt a Bogárdnak. Nálunk az utolsó passzok nem úgy jöttek, ahogy kellett volna, de a félidőben rendeztük a sorokat. A szünet után úgy éreztem, hogy nekünk állhat az zászló, de aztán kaptunk két gólt, és ezzel eldőlt a mérkőzés. Úgy érzem felnőttünk a feladathoz egy bajnokesélyes csapat ellen, nem játszottunk rosszul idegenben. A Bodajk elleni mérkőzésünk viszont elmarad, ellenfelünk kérésére, mivel az ifjúsági csapatuk is szombaton lép pályára, így nem tudják megoldani a két csapat szereplését egy napon. Majd egy olyan szerdán fogjuk pótolni, amikor mindkét csapatnak alkalmas lesz az időpont. Segítőkészek vagyunk, nem szeretnénk azt, hogy az íróasztal mellett eldöntött három ponttal írják javunkra a találkozót, jó lenne a pályán elérni egy kis sikerélményt. Lélektanilag azt szeretnénk, hogy a fiúkban átszakadjon a gát, hiszen november óta nem győztünk.

Szabadnapos: Enying (13.)