A nemzet színeiben pompázott a jéglencse a Budai út mellett. A bejáratánál kígyózott a sor, a bebocsájtásra váró hokibarátok között szép számmal akadtak olyanok is, akik az új létesítmény szépsége miatt váltottak belépőt a nyitómeccsre. Az olyannyira szeretett Raktár utcai csarnokból átköltözött a jégkorong az Alba Arénába, ahol a város polgármestere, Cser-Palkovics András és Schmidt Ádám államtitkár üdvözölték az aréna létrejöttét, s mondtak köszönetet az adófizetőknek. Ünnepi beszédükben mindketten megemlítették a fehérvári jégkorong és ezáltal a magyar hoki fejlődésének elnyűhetetlen kovácsát, Ocskay Gábort. Aki stílszerűen a jégre bandukolt, s vastapstól övezve a kezdőpontra dobta a korongot.

A negyedik percben Stipsicz indított rakétát a kékvonalról, Arntzen melléről pattant le a korong. A norvég kapus figyelme nem lankadhatott, mert egy szép akció végén egy lecsúszott korong tartott a jobb alsó felé. Frissen, nagy elánnal korcsolyáztak az északiak, s Bálizs Bencének is résen kellett lennie egy-egy felé tartó lövésnél. Igazán Mihály Ákos távoli lövésénél hördült fel a publikum, korongja alig kerülte el a jobb kapuvasat, majd kisvártatva válaszolt Bakke Olsen, lökete nyomán a botos kesztyűvel térítette el a pakkot Bálizs. Mihály Ákos nagyon élt, az alapvonal mentén korizott, s helyezett éles szögből kapura, de Arntzen zárta a szöget. Mint ahogy lefülelte Sofron káprázatos cselló utáni lövését is. A 14. minutumban emberelőnybe került a magyar csapat, s a járatás végén egy lecsorgó korongot paskolt közelről a ketrecbe a két nappal korábban még a magyar bajnok karbirkózóval, a 2023-as év sportolójával, Barzsó Henriettával szkanderező Terbócs István, 1-0. A harmad utolsó percében Garát távoli kísérletét védte a norvég kapus, majd Németh eladott korongjával iramodott meg Knold, azonban pontatlanul célzott a ziccerben.

A középső periódus eleje főként a küzdelemről Szólt, aztán a 25. percben fórban hokizhatott a magyar csapat. S ez már bejött egyszer, így hűek maradtak a hazaiak jó szokásukhoz: gólt lőttek. Előbb Hári, majd ugyanazon támadáson belül Sebők is a kapuvasat csörgette meg, de fél perc elteltével Papp Kristóf iramodhatott meg, s magabiztosan helyezett a kapuba, 2-0. A meccs derekán próbált visszatérni a meccsbe Norvégia. Hermansson tisztára játszotta magát, majd megnézte magának a jobb felsőt, de fölé lőtt. Ez a meccs az előnyös játékról szólt. Bakke Olsen passzából Granholm bobmázott a kapuba gólra váltva a norvégok második fórját, 2-1.

A záró periódusban a norvégok kapartak az egyenlítésért, de Bálizs lehúzta a rolót. Aztán ahogy peregtek a percek a magyarok vették át az irányítást, Mihály Ákos lövése nyomán például a hálóőr válláról pattant a ketrec fölé a pakk. A találkozó végén megpróbálta bedarálni a magyar együttest Norvégia válogatottja, azonban a hazaiak megőrizték kapujukat, így magyar győzelemmel zárult az Alba Aréna nyitórendezvényének első felvonása. Szombaton 16 órakor újra összecsapnak a felek.