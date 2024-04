„Elment közülünk egy igazi Spirit of Hungary”: ezekkel a szavakkal köszönt el minap Fa Nándor az Egyesült Államokban, Saint Louis-ban elhunyt Rumy Zsolttól, aki – mint írja – a Zoltek vállalattal kicsit megváltoztatta a világot, neki pedig lehetőséget adott arra, hogy bekeretezhesse óceáni szólóvitorlázó pályafutását. Fa Nándor így folytatta rövid nekrológját: „Kevés lehetőséget kaptam találkozni vele, de az a kevés markáns hatást gyakorolt rám. Egyszerű kis szavak mögött óriási jelentés és tettek. Ő a bizonyíték rá, hogy a tettek számítanak. Amit alkotott az itt marad a világban, velünk, nekünk. Őszinte nagyrabecsüléssel gondolok rá.”

A világ egyik vezető szénszál gyártója, az amerikai ZOLTEK karbongyár tulajdonosa annyi más sorstársához hasonlón 1956-ban, tizenévesen érkezett az Egyesült Államokba, ahol tanulmányai során egyetemi diplomát szerzett és hamarosan elismert vegyésszé vált. A kilencvenes években megvett egy amerikai szénszál gyárat és mivel korábban csakis az űrhajózás és a hadiipar használhatta ezeket az anyagokat, arra törekedett, hogy ezt a speciális területen használatos technológiát civil felhasználási céllal, munkatársaival fejlessze tovább. Az új technológia kidolgozásában kezdettől fogva közvetlen munkatársa volt a ZOLTEK Corporation nyugdíjba vonult elnökhelyettese, Kiss Péter Attila, aki látva Fa Nándor törekvéseit, érdemesnek látta felvenni a kapcsolatot a magyar hajótervező-építő vitorlázóval egy új óceáni projekt kidolgozása, egy új óceáni versenyhajó építése érdekében.

Fa Nándor és Weöres Szabolcs: mentor és utódja a Vendée Globe rajt-cél kikötőjében

Fotó: Szabi Ocean Racing

Rumy Zsolt, a ZOLTEK Corporation elnök vezérigazgatója annak idején európai autóipari tárgyalásait követően, hazautazása előtt mindössze egy napra érkezett Magyarországra, hogy megismerkedjen Fa Nándorral és a Spirit of Hungary elnevezésű óceáni versenyvitorlázó projekttel. Miután Nándor kalauzolása mellett bejárták a már válaszfalakkal beépített, tágas, széles, 18 méteres hajót, a karboniparban világszerte egyik legelismertebb vegyész-üzletemberrel átbeszélték az aktuális technológiai kérdéseket. A történet további részét már jól ismerjük: Fa Nándor nagyszerű sikerre vitte a Spirit of Hungary programot, a Vendége Globe elnevezésű egyszemélyes, kikötés nélküli, Földet megkerülő versenyen a mezőny legidősebbjeként 93 nap, 22 óra, 52 perces idővel 2017. február 8-án a 8. helyen érkezett célba.

A New Europe az idei vízre tétel után: azóta a hajó már túl van az első tesztvitorlázásokon

Fotó: Szabi Ocean Racing

Nándor nem folytatta az aktív versenyzést, az utóbbi években inkább vállalkozására összpontosít – igaz, tavaly társa volt a fedélzeten egy felkészülési versenyen Weöres Szabolcsnak, aki második olyan honfitársunk lehet, aki elindulhat a vitorlázás Mount Everestjének is hívott kihíváson. Más szempontból sem szakadt el az óceántól, hiszen több versenyzőt segít tapasztalataival, ő az állandó mentora Szabolcsnak is, aki idén novemberben léphet majd a nyomdokaiba a világ legjobbjai között. A hajó, a New Europe téli pihenőjét követően minap Nándor jelenlétében került a vízbe és Szabolcs megkezdte az edzéseket, a műszaki beállításokat. Ám a legnagyobb kaland előtt még két további trans-atlanti versenyen is útnak indul majd.