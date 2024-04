A Vidi lányai a sereghajtó pozíciójából utazik Szekszárdra, a még bennmaradó, tizedik helyen lévő alakulat otthonába. A Vidinek nyernie kell, sőt utolsó négy meccséből hármat is győztesen kellene megvívnia úgy, hogy a Szekszárd nem nyer már meccset a szezonban. Nincs könnyű helyzetben a Fehérvár FC, az eredménykényszerrel a szezon nagy részében sem tudott mit kezdeni, pláne úgy, hogy rendre meghatározó játékosai hiányoztak. A cél érdekében összeszorított foggal, de mindenkinek be kell szállnia a harcba, aki hadra fogható. Így minden bizonnyal az achillesz-ín gyulladással bajlódó Szabó Bernadett játékára is szükség lesz.