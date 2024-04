A Vidi egy ponttal áll a harmadik helyen a Paks nyakán. A jó formában lévő ZTE a nyolcadik úgy, hogy 14 egységgel gyűjtött kevesebbet, mint Bartosz Grzelak alakulata.

– Szép éveket töltöttem Zalaegerszegen, a mai napig rengeteg barátom van a csapatban és a lelátón is, de arra a két órára ezt félreteszem és mindent megteszek, hogy itthon tartsuk a három pontot. Nincs bennem különleges érzés, ugyanúgy készülök, mint máskor. A meccs után persze majd váltok pár szót a régi csapattársaimmal – mesélte a Vidi védője, Gergényi Bence. – Közös a célunk; szeretnénk a hátralevő öt mérkőzésen is minél több pontot gyűjteni. természetesen ismerjük a tabellát, de mi továbbra is csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Meccsről meccsre kell haladnunk, aztán a végén meglátjuk az eredmények függvényében, hogy ez mire elég. Ahogy korábban is mondtam, mindenképpen győzelmekkel szeretnénk zárni a szezont – tette hozzá Gergényi.

A Fehérvár FC vasárnap 16 órakor fogadja a ZTE-t.