Nagyon fontos mérkőzés várt a Puskás Akadémiára a Zalaegerszegi TE otthonában a dobogó szempontjából, ugyanis egy győzelemmel egy pontra zárkózhatott volna a Paks és a Fehérvár FC mögé. A feladat azonban nem ígérkezett könnyűnek, hiszen a jelenlegi kiírásban egyszer sem tudta legyőzni ellenfelét a felcsúti csapat.

A találkozó tapogatózással kezdődött, az első nagyobb helyzet azonban a vendégek előtt adódott, Nagy Zsolt beadása után Jakov Puljic lőtt kapásból, de pont a kapus elé. A folytatásban elkezdett éledezni a Zalaegerszeg, a 11. percben Mim Gergely szerelte Nagyot, meglódult a jobb szélen, laposan passzolt középre Antonio Mance elé, aki 17-ről a kapus kezébe lőtt.

Az első húsz percet leginkább a mezőnyharc határozta meg, egyik csapat sem tudta feltörni a másik védelmét. Kisebb helyzetek azonban adódtak, a 26. percben Quentin Maceiras beadása után Nagy az ötös bal sarkáról egy védőbe lőtt, majd Brandon Ormonde-Ottewill próbálkozását blokkolta Bedi Bence fejjel.

A 40. percben aztán Kiss Bence emelt, Pécsi Ármin jó ütemben mozdult és elütötte a labdát Mance elől, Medgyes Sinan lövése pedig a kapu tetejére pörgött. Ezek a zalaiak percei voltak, azonban a gól nem jött össze. A 44. percben aztán még Marius Corbu indítása után Maceiras ívelhetett középre jobbról, Puljic bevetődött, fejelt, de Dombó Dávid vetődve bravúrosan védeni tudott, 0-0.

A fordulás után Nagyot kellett ápolni, csúnyán nézett ki a vele szemben elkövetett szabálytalanság, de a védő aztán folytatni tudta a játékot.

Az első nagyobb helyzet a második félidőben is a Puskás Akadémia előtt adódott, a csereként beálló Komáromi György elfutott a jobb szélen, Corbu elé került a labda, aki aztán a jobb felső mellé lőtt 17-ről. Komáromi aztán két preccel később egy szögletet ívelt középre, amelyről pont mindenki lemaradt, pedig könnyedén gólt szerezhetett volna a felcsúti együttes.

A 71. percben aztán szinte a semmiből érkezett a Zalaegerszeg vezető gólja. Medgyes passzolt középre laposan, Sajbán Máté teljesen üresen érkezett az ötösön belül és jobbal, négy métteről a kapu közepébe belsőzte a labdát, 1-0.

Ekkor Hornyák Zsolt úgy döntött, hogy mindent egy lapra tesz fel, becserélte Lamin Colleyt és Artem Favorovot is. Változott is a játék képe, a felcsútiak sokkal aktívabbak voltak támadásban, mint ellenfeülk, de nekik is kellett futni az eredmény után.

A 84. percben aztán ismét Komáromi ügyeskedett, a jobb oldalról adott középre, Wojciech Golla fejese viszont nem volt jó, aztán pedig a lövése sem. A 89. percben aztán Dombó összehozta talán a forduló védését: Favorov bólinthatott az ötösről, de a kapus még valahogy leért a bal alsóba tartó labdára.

A hátralévő időben bár mindkét csapat előtt adódott kisebb-nagyobb helyzet, egyik fél sem tudott újabb gólt szerezni. A Zalaegerszegi TE így 1-0-ra diadalmaskodott a Puskás Akadémia ellen.

A felcsútiak a vereség miatt akár hétpontos hátrányba is kerülhetnek a dobogós helyen álló Fehérvár FC-vel és Paksi FC-vel szemben a hétvégén.

Zalaegerszegi TE – Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, Vezette: Bognár Tamás

Zalaegerszegi TE: Dombó – Szendrei N., Kiss B. (Németh D., 79.), Szafronov, Medgyes – Csóka D., Bedi, Szankovics, Mim (Croizet, 61.) – Mance, Sajbán. Vezetőedző: Márton Gábor

Puskás Akadémia FC: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Szolnoki (Soisalo, 85.), Plsek (Favorov, 74.) – Corbu, Nissila (Komáromi, 60.), Nagy Zs. – Puljic (Colley, 74.) Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Sajbán M. (71.)

Sárga lap: Kiss B. (68.)