Szombaton este, 19.30 perckor nagyon közel kerülhet a Vidi a második pozíciót elfoglaló Pakshoz. A tolnaiak négy ponttal előzik meg a piros-kékeket, vagyis az ezüstérem sorsát alaposan befolyásoló összecsapást vívnak a felek. Az eddigi 44 egymás elleni élvonalbeli bajnoki során a fehérváriak 21-et nyertek meg, 12 döntetlen mellett a Paks 11-szer győzött. Azonban az utóbbi időben meggyűlik a baja a Vidinek az évek óta színtiszta magyar kerettel harcoló paksiakkal. Az Atomvárosban utoljára 2019, augusztus 24-én nyert a Vidi, akkor Futács Márkó és Ivan Petrjak találtak be.

- Mindenki tudja, hogy nagyon rég nyertünk utoljára Pakson. A magyar élvonalban Paks az egyik olyan hely, ahol a legnehezebb idegenben játszani, hiszen rendkívül masszív és nagyon fegyelmezett csapat a Paksi FC. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy nagyon fontos találkozó lesz ez mindkét együttes számára - fogalmazott a klub honlapján a Fehérvár FC védelemben és középpályán is bevethető játékosa, Csongvai Áron. - Nekünk már nem titkoltan az a célunk, hogy a dobogón végezzünk, ennek érdekében pedig minél több pontot kell megszereznünk a hátralévő találkozókon. Az nincs kimondva, hogy második, vagy harmadik hely, de sportemberek vagyunk, szeretnénk a lehető legelőrébb végezni a bajnoki tabellán. Ahogy mondtam, nagyon kellemetlen ellenfél a Paks, főleg idegenben, azonban ebben a szezonban már többször is bebizonyítottuk, hogy bárhol, bárki ellen képesek vagyunk felvenni a versenyt. A Mezőkövesd Zsóry FC elleni 5-0-s győzelmünk jót tett az egész csapat önbizalmának, de természetesen senki nem gondolja azt, hogy újra hasonló meccs vár ránk. Készen állunk a feladatra, becsülettel felkészülünk erre a mérkőzésre is, bízom benne, hogy három ponttal térünk haza Paksról.