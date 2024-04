Tobias Christensen büntetőből juttatta vezetéshez a Fehérvár FC-t, majd egy szabadrúgást követően Safronov élete első NB I-es gólját szerezve egyenlített a hajrában a ZTE. Miután a Paks kikapott a Ferencvárostól, a Vidi pontszámban beérte a tolnaiakat, s az egymás elleni eredmények alapján meg is előzte a tabellán. Vagyis Bartosz Grzelak együttese már a második.

- Erős ellenféllel játszottunk, a ZTE-nek remek képességű játékosai vannak, és remekül kontráznak csapatként. Sokat készültünk erre a héten, elégedett vagyok azzal, ahogy az ellentámadásaikat kontrolláltuk - értékelt Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Az első félidőben sokat birtokoltuk a labdát, de nem tudtunk sok helyzetet kialakítani, nagyon jól védekeztek a zalaegerszegiek. A szünet után megvoltak a jó pillanataink, Christensen góljával megszereztük a vezetést, a másodikra is volt esélyünk, sajnos nem tudtuk lezárni a meccset. A végeredmény miatt most kicsit csalódottak vagyunk, úgy érezzük, elvesztettünk két pontot, de nem szabad elfelejtenünk, hogy négy fordulóval a vége előtt a második helyen állunk, amit előzetesen kevesen gondoltak volna. Eltökéltek vagyunk és a hátralevő fordulókban is harcolni fogunk!

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE 1-1 (0-0)

Sóstói Stadion, 3756 néző. Vezette: Csonka Bence (Tóth II. V., Szert B.)

Fehérvár FC: Tóth B. – Bese, Fiola, Szerafimov, Gergényi, Schön (Pető, 91.) – Christensen, Katona (Gradisar, 83.), Sigér – Karamoko, Stefanelli (Berki, 87.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

ZTE: Dombó – Szendrei, Evangelou, Safronov, Medgyes (Csóka, 71.) – Croizet (Meshack, 81.), Vogyicska (Bedi, 54.), Kiss B. (Németh D., 81.), Sankovic, Mim (Sajbán, 71.) – Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gól: Christensen (70. - tizenegyesből) ill. Safronov (86.)

Sárga lap: Gergényi (63.), Schön (72.) ill. Safronov (53.), Dombó (68.), Evangelou (89.)