A tavaszi szezon eddig felemásan alakult a Puskás Akadémia számára, az elmúlt időszakban ismét nem mennek be a helyzetek. Hogy látja ezt a felvetést?

– Egyetértek. Azt gondolom, hogy félig van csak tele a pohár a csapatnál. Játékban nagyon jól nézünk ki, kombinatívan játszunk, erősek vagyunk, viszont a befejezéssel nagyon sok gondunk van.

Mi változtathatna ezen?

– Úgy érzem, ha nyerni tudnánk egy kulcsfontosságú meccset, akár magasabb gólaránnyal, mint az MTK ellen, akkor az lendíthetne rajtunk. Persze fontos megemlíteni, hogy az MTK elleni meccsen is majdnem az egész csapat részt vett a gólszerzésben. Jelenleg nem tudjuk megtalálni azt a gólszerzőt, aki húzná a csapatot az ilyen mérkőzéseken, mint amilyenek a döntetlenjeink voltak. Lamin Colley sajnos egy sérülés után tért vissza, s bár az akaraterejével nincs gond – ez látszott a mérkőzéseken is –, nincs olyan formában, mint amilyenben volt. Azon dolgozunk nap mint nap, minden egyéni edzésen, hogy ezt fejlesszük, hiszen fontos, hogy akár egy helyzetből is gólt tudjunk szerezni. Látjuk, hogy vannak olyan meccsek, ahol az ellenfél kihasználja az egy lehetőségét, és megszerzi a három pontot, nálunk ez kicsit fordítva van. A játékkal elégedettek lehetünk, de a helyzetkihasználással nem. Ezzel tisztában is vagyunk, sok pontot buktunk emiatt, hogy nem mentek be a helyzetek, de dolgozunk rajta, hogy a jó játék mellett megnyerjük a mérkőzéseket.

Mivel lenne elégedett az idény végén?

– A legnagyobb hiányérzetem most azért van, mert hiába hoztuk a jó mérkőzéseket, nem tudtuk őket megnyerni a rossz helyzetkihasználás miatt. Persze, lehet ez szerencse kérdése is, de én azt gondolom, hogy jelenleg a Puskásnak inkább egy kollektív játéka van, nincs olyan ember, aki eldöntse az ilyen nehéz meccseket. Persze ezt befolyásolta Lamin Colley és Jonathan Levi sérülése is, nem szerencsés, hogy most, a szezon végére épülnek fel és jönnek vissza. Komáromi György nagyon jó formában játszik, de szélső, az ő góljaira nem lehet úgy számítani, mint egy középső támadóéra. Plsekkel, egy középpályással próbáltuk helyettesíteni Colleyt, de hiába erős játékos, a gólokat nem tudta pótolni. Hosszútávon pedig ezen kell dolgozzunk, hogy amellett a támadó foci mellett, amit képviselünk minél több gólt rúgjunk.