Jól kezdtünk, de az 5. percben mégis Denyiszenko vette be Pásztor Viktor kapuját, 1-0. Ezután több lehetőségünk volt, de ukrán előnyről következett a második harmad, amit Shibinsky emberelőnyös gólja nyitott, 2-0. Egy perccel később Pásztor a bal felsőbe kapta a korongot (3-0), Svasznek Bence kapust cserélt. Sajnos Király Olivér aztán kísértetiesen hasonló gólt kapott a 26. percben Kurajevtől, 4-0. A folytatásban is Ukrajna dominált, a jobb sarokba csúszott be Szimcsuk gólja a 30. percben, 5-0. A harmad végén kétszer is tömegjelenet alakult ki az ukrán kapu előtt, a másodiknál Laskawy lövését hosszan videózták, de gól, 5-1.

A harmadik harmad elején nagyon mentünk, de egy kontra végén Jevtijekov újra ötgólosra növelte az ukrán előnyt, 6-1. Kiállítások garmadája következett, majd az 51. perc elején Laskawy hozta közelebb a csapatot, 6-2. Lehívtuk Királyt, létszámfölényben Schmidt Ágoston hozta még közelebb a válogatottat 53:28-nál, 6-3. Mi csak leszegett fejjel mentünk előre, 4:25-tel a vége előtt Lobenwein Bálint is bepofozott egy kipattanót, 6-4. Folytattuk a támadást, másfél perccel a vége előtt óriási tűzijátékot mutattunk be az ukrán kapu előtt, de az elvesztett korong után Jevtijekov talált be üres kapura, 7-4.

Kár érte, mert a harmadik harmadban 30-szor lőttünk kapura. Korábban kellett volna hajrázni. Folytatás szombaton, Japán ellen.