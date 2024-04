A Koronázók 2023-ban elsőbálozók voltak a kontinens egyik legnívósabb amerikai-futball-ligájában. A Fehérvár Enthroners nem vallott szégyent, a Keleti konferencia negyedik helyén zárt, míg az ELF összesített rangsorában a 13. pozíciót szerezte meg a 17 csapatos bajnokságban. A Milanót, a Bercelonát, a Lipcsét és a prágaiakat is megelőzték a fehérváriak.

A május 25-én rajtoló 2024-es szezonban még előrébb szeretne lépni az Enthroners, ezért februártól komoly erősítésbe kezdett.

Roedion Henrique kiváló defense back

Forrás: American Football International

A cornerback posztjára érkezett Roedion Henrique. A holland játékos az Amsterdam Panthers csapatánál kezdte pályafutását még 2011-ben, de játszott az NCAA Divízió I-ben (FBS) szereplő New Mexico State együttesében is. Ezután Németország és a Hildesheim Invaders volt következő állomáshelye, majd 2021-ben lett a Leipzig Kings ELF-csapatának tagja. 2019-ben NFL International-, míg 2022-ben CFL Combine-on is szerepelt, az egyik legkiválóbb európai defensive back-nek tartják.

Krizsai Botond az egyik legkomolyabb nemzetközi karriert befutott magyar játékos

Forrás: American Football

Magyar kiválóság is csatlakozott az Enthroners alakulatához. Krizsai Botond kiváló faljátékos, aki a Zala Predators csapatát hátrahagyva 2014-ben igazolt Németországba. Karrierje során a Bielefeld Bulldogs, a Dresden Monarchs, a Hildesheim Invaders csapatában is megfordult, a legutóbbi három szezont pedig Berlinben az Adler csapatánál töltötte. A 2019-ig DL pozícióban játszó Krizsai ötödik éve váltott az offense falra, legutóbbi csapatánál right guardként alkotott maradandót. Óriási fegyvertény a Fehérvár számára a 32 éves játékos szerződtetése, hiszen hazai amerikai-futball-játékos még nem futott be olyan külföldi karriert, mint Krizsai Botond.

Henry Rowland brit válogatott játékos

Forrás: Giulio Busi/FIDAF

A Fehérvár gárdáját erősíti az angol Henry Rowland is. A 23 éves tight-end karrierjét rögtön NFL Academy résztvevőként kezdte, majd hazatért Nagy-Britanniába, ahol a Loughborough University csapatában a bajnoki cím mellett az év offense játékosa címet is elnyerte. Az egyik legtehetségesebb fiatal TE-nek számít Európában, brit válogatott játékos, a Tamworth Phoenix és a London Warriors csapatában is megfordult. 2022-ben a brit nemzeti válogatottban is bemutatkozhatott Olaszország és Franciaország ellen. Még ugyanebben az évben meghívást kapott a CFL combine-ra is. Rowland 194 cm magas és 111 kilós.

Nathaniel Robitaille rendkívül eredményes volt korábbi csapataiban

Forrás: European League of Football

Az Enthroners legnagyobb fogása, Nathaniel Robitaille. Az ELF és az európai futball egyik legnagyobb sztárjátékosa, a 2022-es ELF All-Star, 2023-as ELF-bajnok a címvédő Rhein Fire együttesétől igazolt Székesfehérvárra. Bombaigazolás az amerikai elkapó, hiszen Robitaille kétszeres német bajnok volt a Schwabisch Hall Unicorns csapatával, de játszott Finnországban is. 2022-ben 12 mérkőzésen 62 elkapást jegyzett 1.183 Yardért és 14 TD-ért, mellyel a liga egyik legjobbja volt.

Nathaniel Robitaille kiemelkedőbb eredményei: High School All-Conference Team (2009, 2010), Team MVP (2009, 2010, 2014), College All-Conference First Team (2013, 2014), FCS National Bowl All-Star Game Special Teams MVP (2014), GFL Scoring Leader (2017), GFL South All-Star Team (2018, 2019), ELF MVP of the Week (2022), ELF All-Star First Team (2022), ELF Single Game Receiving Yards Leader (286 yds), EFL Bowl Champion (2016), German Bowl Champion (2017, 2018), ELF Champion (2023).

A Fehérvár Enthroners idén is az ELF Keleti konferenciájába kapott besorolást. A német Berlin Panther, a lengyel Panthers Wroclaw, a cseh Prague Lions, és az osztrák Vienna Vikings lesz a Koronázók riválisa. A pontvadászatot éppen a bécsiek ellen kezdik a fehérváriak május 25-én 15 órakor, a First Field-en.