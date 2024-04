Móri SE – Sárbogárd 0–1 (0–1)

Mór, 200 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Móri SE: Janky – Loi, Bezerédi, Tetzl, Kocsis D. - Hajdu, Tar B., Sötét (Galovszky), Mészáros B. - Lehota, Szekeres (Paulik). Vezetőedző: Németh Bálint.

Sárbogárd: Demeter – Gráczer Bence, Tölgyesi, Reizinger, Luczek - Horváth A., Mayer D., Szalai Á., Tóth P. (Joó) - Bencze, Vagyóczki. Vezetőedző: Pajor László.

Gól: Vagyóczki (45.).

Kiállítva: Horváth A. (66.).

Jók: Tar B., ill. Gráczer Bence.

A forduló rangadóján kissé tapogatódzó játékkal kezdett mindkét csapat. Egyik kapu sem forgott veszélyben, Hajdu Milán felső kapufát érintő pörgetése volt az egyetlen említésre méltó jelenet az első negyvenöt percben. Már a félidőt várta mindenki, amikor a 45. percben egy könnyű síppal befújt szabadrúgás után Vagyóczki Patrik lövése talált utat a kapuba, 0-1. A második játékrészben a Móri SE próbálta kezébe venni az irányítást, ám folyamatos játék nem igazán alakult ki, a bogárdiak rutinosan tördelték ennek ritmusát. A hangulat is felpaprikázódott, előkerültek a sárga lapok mindkét oldalon, a 66. percben Horváth Attila rövid időn belül két sárgát is összegyűjtött, igy ő a kiállítás sorsára jutott. Az emberelőnyt nem igazán tudta kihasználni a móri csapat, Lehota Viktor járt a legközelebb az egyenlítéshez, lövését már bent látták a hazai szurkolók, ám labdája pár centivel mellé ment. Az utolsó érdemi lehetőség Kocsis Dominik előtt adódott, aki egy szöglet utáni kavarodást követően a hálóba talált, de a játékvezető valamilyen szabálytalanságot észlelt, így érvénytelenítette a találatot. Jöhetett a vendég öröm, akik így életben tartották bajnoki álmaikat, a Móri SE a nagyszerű hétközi kupasiker után (Főnix FC - Móri SE 1:4), ezúttal kissé fáradtan mozgott, de egy pontra azért rászolgált volna ezen a mérkőzésen is.

Tudósított: Móri SE

Sárosd – Tóvill-Kápolnásnyék 0–0

Seregélyes, 100 néző

Vezette: Szabó Dániel.

Sárosd: Bolla J. – Susa, Hushegyi, Pribék, Klémán M. - Majláth (Buza), Várnai (Lakakisz), Bánszki, Dvéri II. Zs. (Vámosi) - Paksi, Meszlényi. Vezetőedző: Lendvai Tamás

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Szajkó, Varga József, Lipóth - Gáspár (Tóth M.), Varga D. (Rózsa), Kiss Á. (Kiss L.), Zsigmond L. – Czottner Á., Kun G. Vezetőedző: Höltzl Richárd.

Jók: Pribék, Majláth, ill. Palásthy, Varga József

Az első percekben egy hazai támadás törte meg a csendet, Várnai Ádám indult a kapu felé a levegőből érkező labdára, de Palásthy Dávid hamarabb ért oda. Majd egy hazai kapu előtti kavalkádból Varga József szerzett labdát, és kotorta kapura, de Bolla János hárítani tudott. A sárosdi támadások továbbra is töretlenek voltak, melyek végén Palásthy lett rendre a labda végállomása. Előbb Pribék Patrik távoli lövése, ezt követően pedig Majláth Henrik a fejese lett a zsákmánya. A második félidőt inkább aktív mezőnyjáték jellemezte egy-két helyzetet leszámítva. Zsigmond Levente jól érkező szögletét Bolla védte majd kis idővel később Majláth szögletére Vámosi Róbert érkezett remek ütemben, de fejesét Palásthy kiütötte.

Tudósított: Németh Réka

Mány-Bicske II. – Martonvásár 2–0 (2–0)

Mány, 120 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Mány-Bicske II.: Rigó M. – Vicz, Juhász Bálint, Bukovecz (Nagy M.), Vass (Keresztesi) – Junior Joaz (Nagy Á.), Peinlich (Nemes), Csata (Glück), Nyúl - Rimele, Punk. Vezetőedző: Mikhail Stiven.

Martonvásár: Farkas Cs. – Molnár G., Horváth L., Tóth D. (Tar L.), Jordáki - Gerebenics, Keresztesi, Gábor Á., Ladányi - Fügedi (Füzér), Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor.

Gól: Junior Joaz (19.), Vicz (48.)

Jók: Junior Joaz, Vicz, Nyúl, ill. Ladányi.

Langyosan, álmosan szövögették a csapatok a támadásaikat, a hazaiakon látszott, hogy magabiztosabbak, de a Martonvásár is próbált többször Rigó Máté kapuja elé kerülni, kevés sikerrel. A 19.percben Joaz da Silva csodásan pörgetett fel egy labdát magának, és mielőtt az a talajhoz ért volna, ballal kilőtte a hosszú sarkot, 1-0. A 48. percben pedig Vicz Kevin lőtt szintén ballal nagyszerű gólt 16 méterről, 2-0. A folytatásban a csapatok brusztoltak, sok volt a technikai hiba, de az akarattal egyik oldalon sem volt gond. Alacsony színvonalú meccsen, a magához képest visszafogottan játszó Mány-Bicske II megérdemelten győzött.

Tudósított: Varga Mihály

Tordas – Lajoskomárom 1–3 (0–0)

Tordas, 100 néző.

Vezette: Kupi Zoltán.

Tordas: Cseresnyés A. – Danis, Tolnai P., Balogh B. (Herczeg), Horváth B. (Csizmarik) - Kovács Á. (Dely D.), Szilágyi, Somogyi T. (Kovács A.), Hernádi - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Czéhmeiszter (Willerding Zs.), Csörgei (Deák S.) - Gergye (Szontagh), Dudar E., Kövecses, Kővári B. - Dudar K., Varga F. Vezetőedző: Dopuda Igor.

Gól: Cservenka (58.), ill. Deák S. (83., 90.), Varga F. (73.).

Jók: Cservenka, ill Deák S.

A mérkőzés elején a Tordas akarata érvényesült, ez mind a labdabirtoklásban, mind a helyzetek számában megmutatkozott. Miután az első fél órát túlélte a vendégcsapat, kontrákból már ők is eljutottak helyzetekig, azonban Cseresnyés Alex mindig a helyén volt. Majd még az első negyvenöt percben egy tizenegyes gyanús esetnél a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást. Az 58. percben Cservenka Gergő szabadrúgásával szerzett vezetést a Tordas, és úgy tűnt eldőlt a mérkőzés, 1-0. Azonban cserélt a Lajoskomárom, és ez ennél jobban aligha sülhetett volna el. Deák Sándor előbb egy kontra végén gólpasszal, majd tíz percen belül két góllal hálálta meg a bizalmat, 1-3.

Tudósított: Farkas Zsolt

Enying – Ikarus-Maroshegy 3–0 (2–0)

Enying, 100 néz

Vezette: Szűcs László.

Enying: Elek – Mohai, Kizlinger (Kelemen), Labossa (Halász), Lakatos – Paluska K. (Doma), Csepregi, Schütz, Molnár L. (Horváth Cs.) - Kéri, Kassai J. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Falusy, Kecskés, Kókány, Menyhárt - Schmuck A. (Kovács L.), Szamarasz, Fi (Mayer), Drexler (Mátyus) - Gimes (Schmuck B.), Csuti. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Schütz (33.), Paluska K. (44.), Kizlinger (61.).

Jók: az egész csapat, ill. senki

A 33. percben a pálya középső harmadában szerezett labdát az Enying, az indítást Paluska Krisztián játszotta be középre Kizlinger Zalánnak, aki egy szép csel után Schütz Dániel elé tálalt, és a center higgadtan fejezte be a támadást, 1-0. A 44. percben megismétlődött a gól előtti szituáció, a labdaszerzés után Schütz remek érzékkel ugrasztotta ki Paluskát, aki egészen a kapuig menetelt, és helyezett a hosszú sarokba, 2-0. A fordulás után is maradt az enyingiek lendület. A 61. percben Kéri Gergő előzte meg párját a középpályán, és az így szerzett labdát gyönyörűen ívelte Kizlinger elé, aki 16 méterről bombázott Kovács Zoltán kapujába, 3-0. Régen látott nagyszerű játékkal rukkolt elő a vendéglátó gárda, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Mohai Norbert

Ercsi Kinizsi – MÁV Előre FC Főnix 2–5 (2–3)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Mónus, Schnierer, Kun B., Juhász B. (Rácz K.) - Lak, Hujber, Hodula M. (Rácz A.), Petrás - Orza (Baranyai), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth, Kónya, Csiba, Adorján (Pápai) - Kertész (Király B.), Rubos Barnabás, Bolla Barnabás (Nyikos), Réti (Rubos Bence) - Balogh L. (Gruber), Zólyomi. Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Orza (8., 13.), ill. Adorján (28., 54.), Rubos Barnabás (18.), Balogh L. (41.), Rubos Bence (73.).

Jók: Schnierer, Buzás, Orza, ill. Csiba, Adorján, Réti, Balogh L.

Remekül kezdett a házigazda, a 8. percben Kun Bálint szép cselek után Orza Ionutot hozta helyzetbe, aki nem hibázott, 1-0. A 13. percben Juhász Bence passzolt Orza elé, aki ismét bevette a kaput, 2-0. A 18. percben Rubos Barnabás szépített, 2-1. A 28. percben Adorján Gergő helyezett a Kinizsi kapujába, 2-2. Majd a 41. percben Balogh László passzolt egy beadást a hosszúba, 2-3.

A szünet után Kun B. lőtt egyéni játék után centikkel mellé. Az 54. percben egy védelmi hibát Adorján használt ki, 2-4. A 73. perben pedig Rubos Bence volt eredményes, 2-5. Bajnok esélyeshez méltó játékkal fordított a Főnix FC az elfáradó hazaiak ellen.

Tudósított: Flórián Gábor.

A Bodajk SE – KK Grain KFT.-Mezőfalva találkozót 2024. május 1-én 17 órakor játsszák le.

Szabadnapos: Csór Truck-Trailer

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd) 19 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd) 18 gól

3. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 15 gól