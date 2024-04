Élvezetes találkozón nyert a Fehérvár FC a Paksi FC ellen. Tóth Balázsnak kellett többször is védenie a találkozó elején, majd két kontrából is betalált Mamoudou Karamoko, ráadásul úgy lőtte a másodikat, hogy a 46. perctől emberhátrányban futballoztak a piros-kékek. A parázs hangulatú végjáték közepette szépített a Paks Balogh Balázs bombájával. Győzelmével a Vidi 49 pontos a tabella harmadik helyén, egy pontra közelítette meg a Paksot.

- Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, a Paks nagyon kemény ellenfél. A meccs előtt arról beszéltünk, hogy mi sokat nyerhetünk, ellenfelünk pedig sokat veszíthet ezen a találkozón, hiszen nagyon közel kerülhetünk hozzájuk a tabellán. Tudtuk, hogy a Paks direkt futballt játszik, igyekszik minél több labdát bejuttatni a tizenhatoson belülre. A kontrajátékunk eredményes volt, a védekezésünk pedig a kiállítás után is stabil maradt - fogalmazott a találkozót követően a Fehérvár FC vezetőedzője, Bartosz Grzelak. - Büszke vagyok a csapatra, egy erős ellenfél otthonában sikerült győzni, ehhez a legjobb formánkra volt szükség. Remek volt a végén ismét együtt ünnepelni a szurkolókkal. A játékosaim úgy harcoltak, mintha egy döntőt vívtak volna. Boldog és büszke vagyok emiatt, és ahogy a lefújás után az öltözőben nekik is elmondtam, erre a mérkőzésre mindig emlékezni fogok! Akárhogy is zárul a szezon, mindig is büszke leszek arra, hogy ennek a csapatnak, a stábnak része lehetek.

A Vidi trénere a sajtótájékoztatón kitért Csongvai Áron kiállítására is, aki a szezonban másodszor kapott piros lapot.

- Csongvai Áron egy fantasztikus ember, hihetetlen mentalitással. Egy csapatjátékos, aki mindent megtesz a csapat sikeréért. Már másodszor állították ki szerencsétlen szituáció miatt, ami az ambícióból fakad. Sok olyan pillanatot láttam már a Vidinél, amikor ez a mentalitás védett meg minket a bajtól. Csongvai fizikális játékos, előfordulhatnak ilyen momentumok. Biztos vagyok benne, hogy erősen tér majd vissza, fényes jövő áll előtte. Az biztos, hogy én mindig mellette leszek - jelentette ki Bartosz Grzelak.