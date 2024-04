Az élvonalbeli női bajnokság tabelláján utolsó helyen álló Fehérvár FC lányai zavartalanul készülhettek hátralevő öt bajnokijukra a válogatott program miatti szünetben. Teljes keretnek vezényelhetett edzéseket Andorka Péter, már ha a sérülés miatt hosszú ideje maródi meghatározó futballisták nélküli keretet teljesnek lehet nevezni. Ugyanakkor a bajnoki címért harcoló, s a Magyar Kupában is döntőt játszó győriek csak csütörtökön edzhettek először közösen, hiszen a felnőtt és az utánpótlás-válogatottnak is több játékost adtak a zöld-fehérek. Borok Dorina, Kovács Laura, Nagy Fanni, Savanya Csilla, Süle Dóra és Vachter Fanni is hasznos tagjai a nemzeti együttesnek is.

A Vidi lányai számára minden pont begyűjtése az életbenmaradást jelentené a bajnokság utolsó szakaszában, de a realitás talaján maradva az ETO ellen csak a tisztes helytállás lehet a fehérváriak célja. A találkozó szombaton 11 órakor kezdődik a Sóstói Stadion edzőpályáján.