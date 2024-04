A MÁV Előre legutóbb nagy meglepetésre idegenben győzte le a Békéscsabát, annak ellenére is, hogy a házigazda kétszettes hátrányból egyenlített. A siker biztatóan nézett ki, s úgy gondolhattuk, hogy a lányok a VOK Sportcsarnokban le is zárják a bronzcsatát, azonban megismétlődtek a békéscsabai események. Ezúttal a BRSE két szett után 2-0-ra vezetett, a Loki felállt, de az ötödik szettet elbukta. Így a harmadik hely sorsa csak az ötödik találkozón dől majd el, amelynek talán a békésiek örülhetnek talán jobban, hiszen hazai közönség előtt léphetnek pályára ezúttal ismét.

Különleges lesz ez a csütörtöki összecsapás, főleg Vacsi Evelinnek. A 30 esztendős 41-szeres válogatott ugyanis utolsó alkalommal lép pályára, befejezi profi pályafutását. Már a hazai mérkőzésen köszöntötték csapattársai és nevelőedzője, Fésüs Irén is.

– Nagyon nehezen éltem meg, hogy kikaptunk. Nehezebben, mint amire számítottam. Természetesen szerettem volna győzelemmel búcsúzni és egy szép keretet adni a karrieremnek – mondta Vacsi Evelin a hazai pályán 3-2-re elveszített negyedik mérkőzéssel kapcsolatban a fehervarvolley.hu-nak. A játékos Székesfehérvárról indult és az sem volt titok, hogy a kiindulási helyen szeretné befejezni pályafutását.

Vacsi az évek során megfordult a Vasas Óbudában, a Fatum Nyíregyházában, a KNRC-ben, a Haladásban és a Szent Benedek RA-ban is, mielőtt hazatért volna Székesfehérvárra, ahol minden kezdődött.

– Számomra hatalmas boldogság, hogy egy olyan csapatban zárhatom le a pályafutásom, ahol a legjobb barátnőim velem vannak, és a csapaton belül is olyan kapcsolatok születtek, amelyek tovább kísérnek majd, és nem szakadnak meg. Hiszem, hogy sikerül megszereznünk a bajnoki érmet, mert nagyon megérdemeljük, de meg is kell küzdenünk érte, hogy győztesként fejezhessük be a szezont – zárta gondolatait Vacsi Evelin. SZR