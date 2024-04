Szerdán díjátadó, pénteken válogatott mérkőzés. Ez az ideális felkészülési program világbajnokságra?

Nagyon közel van már a vb, a norvégok elleni felkészülési mérkőzések pedig pláne, de nem egy rossz dolog, ha az edzések mellett van kicsit lazább program is. Szezon közben sem jellemző, hogy teljesen be vagyunk zárva, nagyon kell, hogy másra is fókuszáljunk, ne csak a jégkorong töltse ki minden pillanatunkat.

Ez az elismerés is bizonyítja, hogy meredeken ível felfelé a pályája Az előző szezonban 10 meccsen állhatott a Fehérvár AV19 kapujában, ez a most befejeződött bajnokságban 21-re nőtt. Mi a következő lépcsőfok?

Lépésről lépésre kell haladnom, nem szeretnék kihagyni egy lépcsőfokot sem. Ez a terv a klubnál is, hogy mindig csak kicsit növeljük a terhelést. Nyilván az a célom, hogy első számú kapus legyek és nagyon éhes vagyok a sikerre, de bízom az edzőkben és a vezetőségben. Ők kívülről pontosan látják, hogy mikor állok készen. Az én feladatom pedig az, hogy amikor bizalmat szavaz nekem a stáb, akkor én is megadjam azt a tartást és biztonságot a csapatnak, amit elvárnak.

Jövőre hány meccsel lennél elégedett?

Több mint 21-el. Nem szeretnék visszalépni. Még nem ültünk le a jövő évről beszélni a kapusedzővel, hogy mi is lenne ez a tervezett szám. Idén az egyéni célom, amit az edzőmmel megállapítottunk a 18 mérkőzés volt, ebből lett 21. Remélem most mondunk egy 25-öt, és lesz belőle 28. A válogatottban pedig ugyanez a feladat, a tavalyi vb 3 meccsét szeretném túlszárnyalni, vagy legalább elérni. Persze ha azt mondják, hogy minden meccsen be kell állni, én nagyon szívesen beállok, de tényleg arra fókuszálok, hogy ha bizalmat kapok, akkor a legjobbamat nyújtsam.

Kicsit döcögősen, két vereséggel indult a felkészülés, milyen hangulatban van a csapat?

Mindent a helyén kell kezelni. Van olyan játékos, aki hetek óta nem játszott, és mi sem örültünk Fehérváron, hogy ilyen rövid lett a rájátszásunk. Túlestünk ezen az első hétvégén, kielemeztük a problémákat, de mindenkinek jobbnak kell lennie és ennél mindenki tud jobban is játszani. Sokkal jobban. Sajnos természetes, hogy ennyi kihagyás éles meccsek nélkül, nincs jó hatással a teljesítményre. Most is egy nagyon erős norvég válogatott érkezik, akik nem véletlenül stabil tagjai az elitnek. Az a fontos, hogy sok elemet gyakoroljunk a játékunkból, és megragadjuk ezekből a meccsekből azokat a mozzanatokat, amik előre vihetnek minket.

Mennyit javít majd a hangulaton, teljesítményen, hogy igazi hokiünnep lesz az Alba Aréna avatása?

Az én hangulatomon biztosan rengeteget. Már a pénteket és szombatot is nagyon várom, de azt is, hogy a Volánnal itt játszhassunk. Teljesen más miliőt ad majd ez az aréna. Mindenki nagyon szeretett a régi csarnokban játszani, és az a hangulat szerintem mindenkinek örök élmény marad, ahogy szinte rálógnak a jégre a lelátóról a szurkolók. Ilyen nem nagyon van már, és nagyon örülök, hogy annak is részese lehettem. De ugyanilyen örömmel tölt el, hogy itt az új pálya nyitásánál is a csapat tagja lehetek.

Sokan attól tartanak, hogy az Alba Aréna nem tud majd olyan hangulatos lenni, mint a Raktár utca.

Szerintem nem kell félteni a szurkolóinkat. Ez nem csarnokfüggő. Az Alba Aréna lehet új, de a szurkolóink a régiek.

Senki nem szereti a tippelést, de most tényleg nehéz vb vár a válogatottra. Mire számít?

Roppant erős a szlovén és olasz válogatott. De a többi csapat is okozhat kellemetlen pillanatokat, hiszen a román válogatott is nagyon sok légióssal, jó székely játékosokkal tömve érkezik. A két ázsiai válogatott Japán és Dél-Korea pedig a szokásos stílusával és munkamoráljával. Nem lesz olyan meccs, amit ingyen adnak. Persze mindenkinek a feljutás az álma. Legyünk túl hibázás nélkül az első három meccsen, akkor az olasz és szlovén válogatottból már csak egyet kell elkapnunk.