A székesfehérvári Szent Imre Gimnázium Általános Iskola és Óvoda második osztályos tanulója, Nagy Norbert (Decs 1990 SE játékosa) a 8 éven aluliak bajnokaként érkezett az U10-es korcsoportba, holott júniusban még csupán 9 esztendős lesz. A rajtlistán a tizennyolc fős mezőnyből így is az ötödik legerősebb volt az ÉLŐ pontok alapján. Az edzői stáb (Taskovits István FIDE mester és Gál Péter nevelőedző) a verseny előtt mindössze annyi elvárást fogalmazott meg, hogy sakkozzon jó és koncentrált partikat, és ha ez sikerül, akkor az dobogót jelenthet.

A kilencfordulós versenyen Nagy repülőrajtot vett, öt parti után százszázalékos mérleggel, egy pont előnnyel vezette már a versenyt. Három komoly rivális ellen is győzni tudott: Marton-John Álmos Kirant magabiztosan, Gólya Dávidot hullámzó partiban, míg Fan Xiatongot hosszú partiban sikerült megadásra késztetnie.

A hetedik fordulóban azzal a Cser Mátyással került szembe, aki ellen tavaly egyedül hullajtott el fél pontot. Csernek akkor nyert állása volt, végül döntetlen lett a mérkőzés. Idén is komoly ellenfélnek bizonyult és reálisan most is elmondhatjuk, hogy a középjátékban Cser jobban állt, azonban Nagy Norbert rutinja és magabiztossága átsegítette a nehéz pillanatokon és végül ezt a parit is megnyerte.

A nyolcadik forduló sorsdöntő volt. Teljes pont előnnyel vezetett, és ha nyer, akkor már matematikailag is bajnok. (A korcsoportos verseny szabályai szerint holtverseny esetén először az azonos pontcsoportban levő játékos egymás ellen vívott csatája dönt, Nagy pedig megverte már korábban az üldözőjét, Gólya Dávidot.) Nem kezdődött jól a parti, Nagy a megnyitás terén kicsit megkavarodott, szerencsére az ellenfele sem brillírozott, ami egészen alacsony színvonalú játszmát eredményezett, de Nagy a 14. lépésben mattolta versenytársát.

Az utolsó fordulóban egy magas színvonalú, szépen játszott partiban győzött, így kilenc partiból kilenc győzelemmel - egyedül hibátlanul a teljes szolnoki mezőnyben - lett korosztályos bajnok. Eredményével jogot nyert arra, hogy a világbajnokságon, vagy az Európa bajnokságon képviselje hazánkat. Választhat a kettő közül, a döntést szakmai és anyagi érvek alapján fogják meghozni.

Nagy Norbert a korcsoportos bajnokságokon (döntőkön) két év alatt 18 partiból 17,5 pontot szerzett, tehát nem csak veretlen, hanem mindösszesen egy döntetetlenre futotta az ellenfeleinek. Tavaly már a hetedik fordulóban - tehát két fordulóval a vége előtt - matematikailag bajnok volt, idén pedig a nyolcadikban.