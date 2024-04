A Ludovika Arénában zajló öttusa vk-viadal szerdai napján, a férfiak selejtezőjében a hat magyar induló sikerrel zárta az első nap küzdelmeit, jutottak a legjobb 36 közé. Mindegyikük magabiztosan tudta le a kvalifikációt, a meglepően nagy számú – a közelgő ötkarikás játékok miatt fontos világranglista pontokat osztanak a magyar fővárosban -, 87 induló három 29-es létszámú csoportban küzdött egymással az első 12 helyért, tehát a pénteki, 36-os mezőnyű elődöntőért. Az A-csoportban Bereczki Richárd a 17–11-es vívást és az ötödik úszóidőt követően 22 másodperces előnyben volt az utolsó bejutó helytől a kombinált szám rajtja előtt, a legutóbbi országos bajnok Koleszár Mihály nem teljesített jól a páston, 12–16-os vívása után viszont a második eredménnyel a medencében, így őt is csak 12 másodperc választotta el a továbbjutástól. Bereczki végül megnyerte a csoportot, Koleszárnak harcolnia kellett, végül, 11. helyen, a második legjobb laser run idővel szintén megoldotta a feladatot.

A B és C jelű különítmény küzdelmei során előbbiben Tamás József 19–9-es vívómérleggel és 1 perc 56 másodperces, kimagasló úszással már megalapozta a továbbjutást, nem kellett megszakadnia, másodiknak futott be. Szép Balázs a 17–11-es vívással és a hetedik legjobb úszóeredménnyel, utolsó bejutóként állt a laser run előtt, végül előrelépett, hetedik lett. A C-ben Bőhm Csaba és Demeter Bence is pluszos, 15–13-as, illetve 17–11-es vívást ért el, Bőhm a negyedik, Demeter a 13. időt úszta, utóbbi a 6., előbbi a 8. helyről vághatott neki a kombinált számnak. A tavalyi júniusi, krakkói Európai Játékokon, tehát az Európa-bajnokságként számon tartott viadalon bronzérmet, ezzel kvótát szerző Bőhm ért be végül hatodiknak, a világbajnok Demeter pedig kilencediknek, nem kellett idegeskednie.

A százszázalékos mérleget örömmel konstatálta Martinek János szövetségi kapitány. „Hatból öten rendkívül magabiztosan jutottak tovább, Koleszár Mihálynak volt a legkeményebb munkája, a vívással kicsit hátralépett, volt ledolgozandó hátránya, ennek ellenére ő is simán elődöntős lett, de ő vesztette a legtöbb energiát, hogy ezt elérje. Azt gondolom, a fiúk hozták a kötelezőt, ám igen kemény csoportok vannak, manapság szinte ötszámosnak kell lenni, ha egy versenyző valamivel gyengébb az egyik számban, jóval nehezebb dolga van.”

Csütörtökön bonyolították férfi elődöntősök körvívását, a legjobban Demeter Bence szerepelt, végig magabiztosan osztotta a tusokat, 23 ellenfelét győzte szúrta meg, mindössze 12-től kapott ki, ezzel holtversenyben a harmadik legjobban szerepelt. Koleszár Mihály és Tamás József 19/16-tal, az olimpiai kvótás Bőhm Csaba 17/18-cal, Szép Balázs 16/19-cel gyakorlatilag a középmezőnyben zárt, Bereczki Richárd pedig 13/22-vel a 36-os mezőny alsó régiójában végzett. Ezt az eredményt a két elődöntős csoport kilenc-kilenc továbbjutója a fináléba is cipeli magával viszi.

A péntek délutáni versenynapon Bőhm Csaba, Koleszár Mihály, Szép Balázs és Demeter Bence – jutott a szombat délutáni döntőbe. Az elődöntő A-csoportjában az egy nappal korábbi vívóeredménye okán Tamás a hetedik, Bőhm a kilencedik, Bereczki pedig a 15. helyről kezdett. A 200 méteres úszásban mindhárman előreléptek, Tamás ismét remekelt, 1:56-os idővel érintette a falat az uszodában, azonban a lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futásnak harmadikként nekivágó, a lőállásban túl sok időt töltő fehérvári versenyző az utolsó lövészetet megelőzően még finalista helyen haladt, ám nem tudta megőrizni pozícióját. Honfitársa, hetedikként startoló Bőhm viszont fokozatosan zárkózott fel, és az utolsó körben – amikor elkezdett esni az eső – nyugodt futással már csak a pozícióját kellett őriznie. Végül harmadikként ért célba, míg Tamás 11., Bereczki pedig a kombinált szám előtti helyezéséhez képest egyet előre lépve 12. lett, mindketten elbúcsúztak a további küzdelmektől.

A B-csoportban Demeter Bence harmadik, Koleszár hatodik, Szép 13. volt a kezdésnél, majd az úszásban ketten megtartották pozíciójukat, Demeter gyorsan szelte a habokat, 2:04-es, jó idővel kászálódott ki a medencéből. Szép Balázs két helyet javított, négy másodpercre volt a már továbbjutást érő kilencedik helytől. Végül Koleszár és Szép gyakorlatilag egyszerre, másodikként és harmadikként ért célba, Demeter pedig – akinek az utolsó lövészete kevésbé sikerült, de erre sem lehetett különösebb panasz – pár másodperccel később hetedikként.

– Kellett futnom, de nem kellett elhasználnom minden energiámat a továbbjnutáshoz. Örülök a szombati döntőnek, kicsivel jobb lövészettel ott lehetek az élmezőnyben. Az úszás jól esett az elődöntőben, remélem, ezzel a fináléban sem lesz gondom – értékelt Demeter Bence pénteken este, a kombit követően.

A szövetségi kapitány, Martinek János ötült a négy finalistának, azonban azt érthetően sajnálta, hogy Bereczki és Tamás nem mutathatja meg tudását a hétvége további részében.

– A legnehezebb dolga Bereczkinek volt, mert ő messziről indult, Tamás Joci pedig sajnos kilőtte magát a döntőből. A másik négy fiú viszont magabiztos teljesítményt nyújtott a kombinált számban, nem volt kérdéses a továbbjutásuk, ami egyértelműen bíztató – értékelt a szakmai munka irányítója.

Szombaton délelőtt 10.05 órakor rajtol a női döntő - a 18-as mezőnyben Gulyás Michelle és Bauer Blankával bizonyíthat -, majd délután, 16.35-től rendezik a férfiak fináléját, Bőhm Csabával, Koleszár Mihállyal, Szép Balázzsal és Demeter Bencével. A két esemény között, a déli órákban a hazai szövetség illetékesei a pódiumon búcsúztatják Kovács Saroltát, a Volán Fehérvár olimpiai bronzérmes pentatlonistáját, aki a közelmúltban jelentette be, búcsúzik az élsporttól. Jó ideje már a Börgöndi útiaknál tevékenykedik lövőedzőként, ezen minőségben vesz részt a budapesti eseményen is. A világkupa vasárnap a vegyes váltóval zárul.