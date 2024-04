A Fehérvár FC eddig gyűjtött 43 pontjával a tabella harmadik helyén áll. A Mezőkövesd mindössze 20 egységet gyűjtött eddig, s nagy eséllyel búcsúznia kell az élvonaltól az idény végén. Azonban a sebzett vad ellen is koncentráltan kell futballoznia a Vidinek. A most futó pontvadászatban itthon és idegenben is 2-0-ra nyert Bartosz Grzelak csapata.

- A szezon egyik meghatározó mérkőzése következik számunkra. Befordultunk a célegyenesbe, hét mérkőzésünk van hátra a bajnokságból. Jelenleg jó helyen állunk a tabellán, azonban ahhoz, hogy ezt megőrizzük, mindenkinek a maximumot kell nyújtania - fogalmazott a klub honlapján a Fehérvár FC védője, Nikola Szerafimov. - Szeretnénk újra átélni azt, hogy nemzetközi kupameccseken szerepeljünk. Ahogy egy korábbi interjúban már megfogalmaztam, a hátralévő mérkőzéseink mindegyikére úgy kell tekintenünk, mintha egy kupadöntő lenne. A pályán egymást segítve kell küzdenünk és bízunk abban is, hogy szurkolóink is ott lesznek mögöttünk, ahogy eddig is ott voltak minden alkalommal és közösen ünnepelhetünk majd a meccsek és a szezon végén is.