Az Európa Minifutball-szövetség (EMF) kisorsolta a 2024-es, szarajevói Európa-bajnokság csoportjait. A magyar válogatott a vb-címvédő Romániával, Lengyelországgal és Törökországgal került egy kvartettbe. Már a sorsolás előtt sejteni lehetett, nem lesz könnyű dolga a tavalyi, az Egyesült Arab Emirátusokban bonyolított világbajnokságon bronzéremig jutó magyar válogatottnak – az elődöntőben a későbbi győztes románok ellen búcsúzott Nagy Lajos szövetségi kapitány együttese - a Bosznia-Hercegovinában zajló kontinensviadalon, ugyanis csak a második kalapból várhatta a sorsolást. Ennek az volt az oka, hogy az európai szövetség az előző, kassai Eb-t vette alapul, ami az új szakvezető, Trencsényi János csapatának nem kedvezett, hiszen első kalapos lenne a magyar együttes az európai ranglista alapján is, de azt a koronavírus okozta leállás miatt semmissé tette az EMF.

A magyar válogatott mellé az első kalapból a vb-címvédő Románia érkezett, majd Lengyelországot és Törökországot sorsolták a mieink mellé a ceremónián. A csoportokból az első két helyezett válogatottak mellett a négy legjobb harmadik is továbblép a nyolcaddöntőbe, ahonnan már egyenes kieséses szakaszban folytatódik az Eb. A románokkal két hete, Nagyváradon dupla edzőmeccset vívott a válogatott, a friss világbajnok előbb 4-0-ra nyert, a másnapi összecsapáson a mieink remek hajrával 2-2-re mentették a vesztettnek hitt összecsapást.

– A sorsolást követően több dolog futott át a fejemben. Az első kalapos csapatok közül a legerősebb csapat került mellénk. Ettől függetlenül a felkészülésünk első felét az ellenük két hete lejátszott dupla edzőmérkőzés határozta meg, így most azt gondolom, jó játékot mindenképp, de meglepetést kevésbé várhatunk tőlük. A 3. kalapos csapatok között kapott besorolást több olyan nemzet, akik már megmutatták azt, hogy komolyan számolni kell velük. Ennek fényében a lengyel válogatott talán kevésbé tartozik közéjük, és ha bár van múltjuk a sportágban, mégis bizakodva várjuk az összecsapást. A 4. kalapból a törököket sorsolták a csoportba, akikkel Kassán szintén találkoztunk, akkor egy könnyed sikert értünk el. A minifoci azonban egy olyan sport, ahol a hátrébb rangsorolt válogatottak is fel tudnak állni akár egy teljesen új és ütőképes csapattal, így kicsit sötétben tapogatózunk, viszont nagyon várjuk már, hogy ott lehessünk és kipróbáljuk magunkat Európa legjobbjai ellen – közölte Barabás Miklós, a magyar válogatott csapatkapitánya.

– Természetesen nem öröm, hogy a románokat kaptuk, de nem ők sem legyőzhetetlenek - mondta a szövetségi kapitány, Trencsényi János. - A másik két csapatról kevesebbet tudunk, bár a törökökkel a kassai Európa-bajnokságon találkozunk, könnyen nyertünk. A lengyeleket majd fel kell térképeznünk. Attól szép a minifoci, hogy a hátrébb rangsorolt válogatottak is tudnak meglepetéseket okozni. Meg kell jegyeznem, érdekes, miért csak az előző Eb-szereplést veszik alapul, ugyanis nekünk egyértelműen az első csoportban lett volna a helyünk. Ennek ellenére tovább kell jutnunk a csoportból, még ha Románia ellen nem is mi leszünk az esélyesek. A lengyelek és a törökök ellen be kell bizonyítanunk, hogy miénk a jobb csapat.

– Az Eb-n nincs könnyű csoport, hiszen sok más sportághoz hasonlóan erősebb a mezőny, mint a vb-n volt. Az, hogy a regnáló világbajnok Romániával ismét összecsapunk, külön motivációt jelent. Bízom benne, hogy hasonlóan egységes csapatot láthatunk Szarajevóban, mint egy éve a világbajnokságon – jegyezte meg az Országos Minifutball Szövetség alelnöke, Pinkóczi Tibor.

A tavaly még szövetségi kapitányként tevékenykedő, immár szakmai igazgatóként dolgozó Nagy Lajos szerint a románok rendkívül erősek, a másik két gárda ellen azonban egyértelműen esélyes a válogatott a csoportküzdelmek során.

– Lassan két éve, a Kassán rendezett Európa-bajnokságon a törököket magabiztosan, 8-0-ra vertük, ezzel jutottunk a nyolcaddöntőbe. Úgy gondolom, ezúttal is mi számítunk esélyesnek, ahogy a lengyelek ellen is. A cél egyértelműen a továbbjutás a négyesből, valamint az egyenes kieséses szakaszban is szeretnénk minél messzebb jutni – nyilatkozta Nagy Lajos.

A 24 csapatos Európa-bajnokságot június 1. és június 9. között bonyolítják Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban. Az még nem ismert, a mieink már a nyitónapon, június első napján megkezdik a küzdelmeket, vagy másnap kezdik szereplésüket.