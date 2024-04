Nem utazott jó előjelekkel a Kaposvár otthonába a MÁV Előre Foxconn, hiszen az első idegenbeli találkozón bár szépített kétszettes hátránynál, mégis 3-1-re kikapott. A második összecsapáson a VOK Sportcsarnokban aztán ismét a somogyiak tudtak nyerni, szintén 3-1-re, így nagyon nehéz feladattal nézett szembe Omar Pelillo legénysége.

Ahogy az várható volt a FINO Kaposvár magabiztosan kezdett a közel kétezer hazai néző előtt. A hazaiak hamar 11-4-re húztak el, ezt az előnyt pedig sokáig tartani is tudták. Pesti Marcelléknek csak a szépítés jött össze, három pontra zárkóztak fel először 16-13-nál, de ennél közelebb nem jutottak, 25-20.

A második szettben aztán már Redjo Kociék vezettek, kétpontos előnyük is volt, azonban 11-10 után a Kaposvár zsinórban négy adogatópontot hozva 14-11-re elhúzott. Ezután a legkisebb különbség egy pont volt, a Loki nem tudott egyenlíteni, így kétszettes előnybe került a FINO, 25-21.

A harmadik játszmában aztán valami megváltozott a mérkőzés képében. A székesfehérváriak válláról talán leesett a teher, és önfeledten kezdtek játszani. Már a szett elején kezükbe vették az irányítást, és 10-7-nél már hárommal vezettek. Ezt a két-három pontos előnyt sokáig őrizték Pestiék, azonban Bögöly Gábor vezérletével a Kaposvár 23-18-ról felállva egyenlített. Ekkor talán úgy tűnt megtört a Loki lendülete, de egy rossz nyitás után ismét előnybe kerültek, és egy szép ütéssel lezárták a szettet, 23-25.

A negyedik felvonás ennél sokkal simábban alakult. 9-9-nél még egyenlő volt az állás, de ekkoz egy 7-0-s szakaszt hoztak Boa Szabolcsék, akik ezt az előnyt megőrizve, kiegyenlítettek és döntő szettre húzták a találkozót, 19-25.

Végül az utolsó, mindent eldöntő játszmában a kaposváriak rögtön elbukták az első pontot, így az előny a MÁV Előre kezébe került. Ezt őrizték is Pelillóék, akik először 6-4-nél húztak el kettővel. Ezt sikerült is tartania a székesfehérváriaknak, 12-9-nél azonban egy pontra zárkóztak a somogyiak. 13-12-nél aztán Koci révén meccslabdához jutott a Loki, a másodikat pedig ki is használta, 13-15.

Az Loki győzelmével az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc 2-1-re áll a Kaposvár javára. Legközelebb április 26-án, pénteken 17.00 órától a székesfehérvári VOK Sportcsarnokban csapnak össze a felek.

FINO Kaposvár – MÁV Előre Foxconn 2-3 (-20, -21, 23, 19, 13)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 2648 néző, Vezette: Adler, Halász

FINO Kaposvár: Hubicska 13, Magyar 3, Bögöly 13, Novoselov 7, Lescay 6, Baróti 24. Csere: Zarka, Iván, Tóth, Bozóki (liberó). Vezetőedző: Slobodan Prakljacic

MÁV Előre Foxconn: Szabó 7, Eke 9, Koci 19, Boa 9, Tomanóczy 9, Pesti 14. Csere: Takács (liberó). Vezetőedző: Omar Pelillo