A norvég élvonalban szereplő Sparta Sarpsborg kapusa a tavalyi jégkorong-világbajnokság után igazolt Norvégiába, ahol 43 alapszakaszmeccsen 92%-os hatékonysággal és 2,27-es kapottgól-átlaggal rájátszásba jutott csapatával, majd a playoffban még feljebb tornázta védési százalékát 92,3%-ra, aminek köszönhetően meg is választották a liga legjobb kapusának.

A magyar jégkorong-válogatott első számú kapusa elé rögtön le is tették a klub vezetői az új szerződést.

A Sparta által kiadott közleményben így jellemezte Bálizst: "Szorgalmas és komoly, mindig fejlődni akar egyéni játékosként és csapattársként is. Az, hogy úgy döntött, aláírja a szerződését a következő két szezonra, békét és biztonságot nyújt neki és a klubnak is, és jó lehetőséget kínál a további fejlődésre, emellett a mezőnyjátékosoknak is nyugalmat ad a jelenléte a kapuban.”