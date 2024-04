2022-ben hagyományteremtő szándékkal hívta életre a kupát a DVTK, hogy a legfiatalabb akadémisták is hamar kipróbálhassák magukat a nemzetközi jégkorongban. Természetesen egy ilyen tornát a DVTK mellett a másik három államilag elismert akadémia sem hagyna ki, így idén is ott lesz a FEHA19, az Újpesti Jégkorong Akadémia és a Budapest Jégkorong Akadémia is.

A Miskolci Jégcsarnokban rendezendő tornán a 2009.01.01. után született játékosok vehetnek részt, azaz a jövő évi U16-os korosztály lehetőséget kap, hogy megkezdje a közös munkát már a következő szezonra készülve, valamint beépítse az új játékosokat is.

A DVTK Jegesmedvék szerződéses partnere az IFK Helsinki is Miskolcra látogat csapatával, valamint újra részt vesz a tornán a HC Kosice is. Mellettük az olasz Alps Ice Academy és a Székelyföldi Jégkorong Akadémia csatlakozik idén a mezőnyhöz.

A sorsoláson a FEHA19 az 'A' csoportba került, az IFK Helsinki, a DVTK JJSA és a Székelyföldi JA társaságában. A csoportmérkőzéseket követően a helyosztókra szombaton és vasárnap kerül sor.