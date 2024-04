Alba Fehérvár KC - Praktiker Vác 28-33 (16-17)

Köfém Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Sándor György, Szabó Balázs

FKC: Kubina M. - Takó 1, Utasi 3, Szmbatian 2, Kövér 6, Afentaler 8/5, Szemes 6. Csere: Tóth N., Kajumova (kapusok) - Kocsis 1, Zrnic, Sulyok, Dubán, Tolnai 1. Vezetőedző: Horváth Roland

Vác: Bukovszky - Ballai A. 2, Marincsák 4, Kuczora Cs. 7, Bordás R. 3, Ballai B. 5/1, Such N. 5. Csere: Csizmadia, Győri (kapusok) - Csíkos 1, Kovács A. 2, Kurucz, Bánfai, Csire 2, Kovalcsik 2, Varga E. Vezetőedző: Herbert Gábor

Kiállítások: 14 ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5 ill. 2/1

Piros lap: Kövér (50.) ill. Csíkos (49.)

Vissza kívánt vágni az ősszel, Vácott elszenvedett kétgólos vereségért az Alba FKC, s ezzel együtt javítani kívánták az MTK otthonában vétett fiaskót a fehérvári lányok. A bajnoki előtt az Alba köszöntötte az olimpiai részvételt kiharcoló magyar válogatott váci játékosait, Kuczora Csengét és Bordás Rékát, valamint a válogatott fehérvári kapusedzőjét, Tatai Pétert.

A 40. másodpercben egy szép betörés után szerzett vezetést az Alba a szurkolók által március hónap legjobb fehérvári játékosának választott Tamara Szmbatian révén, azonban az ellenakcióból Kuczora bombagóllal válaszolt. Egy rontott hazai támadás után nehezen jutottak lövéshez a vendégek, Ballai Anna szélről próbálkozott, Kubina védett. Kövér Luca pattintott lövése a keresztlécről hullt Bukovszky kezébe, így fordíthatott a Vác, Ballai Anna javította korábbi hibáját, 1-2. A fehérváriak házi gólkirálynője, Utasi Linda púpozta a háló közepét egy remekbeszabott lövéssel, majd a váciak hetest hibáztak. A válogatott Kuczora Csenge briliáns helyzetfelismését és lövőtechnikáját csillogtatta, majd Takó válaszolt szép góllal. Ebben az időszakban egyik oldalon sem zárt igazán a védelem, sorjában potyogtak a gólok. Mégis, az FKC tűnt koncentráltabbnak, Afentaler előbb egyenlített, majd Szemes Szonja lerohanásból ragadta az előnyt az Albához a 8. percben, 5-4. A Vácnak kellett futnia az eredmény után, majd a félidő derekán Kuczora harcolt ki egy kiállítást a hazaiaknál, a formába lendülő Such Nelli pedig üreskapus góllal fordított, 7-8. Ekkor kért időt először az FKC mestere, Horváth Roland, s a taktikai szünet alatt a beállós játékot próbálta "színezni". De pont a hatosvonal előtt eladott labdából indult Such, s könnyű góllal növelte kettőre a vendégek fórját. Ezt Afentaler hamarosan hetesből kozmetikázta. Such Nelli nem tudott hibázni, két kapufát érintő gólt lőtt a szélről, válaszul Kövér Luca beállóból volt eredményes. Gyors gólváltást követően az Alba egyre több hibát vétett, s ezzel élt a Vác, a 20. percben már három góllal vezetett, 10-13. Ráadásul újabb kétperces kiállítás nehezítette a fehérváriak dolgát. Tolnai Laura így is tisztára játszotta magát, s fontos gólt szerzett, míg a csereként beálló Tóth Nikolett kétszer is nagyot védett. Szmbatian is nagy harcos, egy gólra zárkóztatta az Albát, sőt, egy kétperces kiállítást is kiharcolt. Nem is volt higgadt ezek láttán a váci tréner, Herbert Gábor. Szabálytalan csere miatt került kettős hátrányba az Alba, s ezt nem is hagyta kihasználatlanul a Vác, újra három góllal lépett el. Szórták a kiállításokat mindkét oldalra a bírók, Afentaler hetesével tovább kapaszkodott a Fehérvár, ráadásul Kövér Luca jó elmozgás után ejtett találatával már csak eggyel ment a vendég, 15-16. A félidő utolsó percében esély nyílt az egyenlítésre, de Szmbatian távoli lövése elkerülte a kaput, így 16-17-es állásnál fordultak a csapatok.

Tóth Nikolett remek védésével indult a második félidő, de Csizmadia sem tétlenkedett a túloldalon, ráadásul társai kétszer is átjátszották a védőfalat, 16-19. A hazai időkérést követően - mikor Horváth Roland lendületesebb játékot kért - Utasi Linda tört be és lőtt a hálóba. Kuczora és Marincsák tarthatatlan volt, így 37. percre már hatgólos fórt kovácsoltak a vendégek, 17-23. Kövér Luca góljaival araszolt előre az FKC, de Kuczoráék ekkor már tisztes távolságban tartották a hazaiakat. Kajumova nem tudott hozzátenni a hazaiak játékához, hatgólos vendégvezetésnél cserélt újra kapust az FKC. Afentaler Sára és Utasi góljaival próbálta tartani a lépést a Fehérvár, azonban a labdavesztésekből büntető Praktiker Vác őrizte biztos előnyét. Kubina fogta a labdákat, s indításával Szemes négyre olvasztotta a hátrányt. Kiváló védekezéssel ugyan lehetőség nyílt a felzárkózásra az utolsó három percben, de a lövések már nem találtak kaput.

A Praktiker Vác magabiztos győzelmet aratott, azonban az Alba játéka biztató volt.