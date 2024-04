A tavalyi bajnoki döntő két résztvevője mérte össze erejét a Gáz utcai csarnokban. A vasi derbin rendkívül könnyedén nyertek a sárga-feketék, ezúttal a Fejér vármegyeiek nyertek magabiztosan. A meccsnek az alapszakasz szempontjából nem volt jelentősége, a két együttes másfél hónapja bebiztosította magát a két legjobb pozíciót a playoffra.

A fehérváriak trénere, Aleandro Zubillaga érthetően elégedetten értékelte a találkozót.

- Most is azzal kezdem, óriási köszönet a szurkolóinknak, akik ezúttal is rengeteget segítettek, mindig nagy szükségünk van rájuk. Úgy gondolom, jó mérkőzést játszottunk, támadásban és védekezésben egyaránt, csapatunk folyamatosan harcolt, küzdött, ez eredményezte a győzelmet. Védekezésben javulnunk kell, ezzel tisztában vagyunk. A Falco ezúttal 19 százalékos hatékonysággal dobta a triplákat, ez persze nem megszokott adat, de talán mi is jól csináltunk valamit, hogy nem mentek be a távoli kísérleteik. Jöhet a rájátszás, ahol meccseket kell nyerni, immár erre összpontosítunk.

Milos Konakov együttese nem titkoltan címvédőként már a hétvégi, budapesti Magyar Kupa négyes döntőjére koncentrál. Ennek rendelnek alá mindent.

-A lefújás után gratuláltam a fehérváriaknak, megérdemelték a győzelmet, agresszívan, keményen játszottak. Lassan kezdtünk, fizikailag nem tudtuk felvenni a versenyt, aztán próbáltunk változtatni ezen, de amikor kétszer is felzárkóztunk, a hazaiak nehéz dobásokkal válaszoltak. Kintről nem céloztunk jól, 19 százalékos triplamutatóval nem lehet mérkőzést nyerni. Ez a mérkőzés már nem változtatott az alapszakasz végeredményén, tudjuk, mi a feladatunk: a lehető legjobban felkészülni a Magyar Kupa négyes döntőjére és aztán a playoffra.

Vojvoda Dávid, a házigazdák csapatkapitánya 23 pontot tett a közösbe a találkozón.

- Méltó befejezése volt ez az alapszakasznak, amely úgy gondolom, nagyszerűen sikerült, rengeteget dolgoztunk a második helyért. A hétvégi derbin volt bennünk bizonyítási vágy, ugyanis az előző két meccsen súlyos vereséget szenvedtünk a Falcótól, de meg akartuk mutatni, hogy nem volt reális a nagy különbség és azt is, hogy van keresnivalónk akár a bajnokcsapat ellen is.

Pongó Marcell, a válogatott irányító a nyáron igazolt a koronázóvárosból Szombathelyre. Jól játszott, 16 pontot jegyzett.

- Elismerésem az Albának, kemények voltak, fizikailag erősek, mi most ezen a téren elmaradtunk tőlük. Jól dobtak a fehérváriak, a védekezésünk nem igazán működött, a támadójátékunk még úgy, ahogy rendben volt. Készülünk a Magyar Kupára, rendkívül fontos mérkőzés vár ránk az elődöntőben.