Felemás mérkőzésen kapott ki a bajnoki címvédő Vasas Óbuda otthonában legutóbb a MÁV Előre Foxconn női röplabda csapata. A lányok az első szettet 25-19-re behúzták, majd hiába bukták el a másodikat 25-15-re, a harmadikban jobban kezdtek és volt esélyük, hogy visszavegyék a vezetést, de a végén a házigazda fókuszált jobban, a negyedik játszmában pedig nem volt kérdés, hogy az angyalföldiek lezárják a találkozót. Pihenni azonban nincs sok idő, hiszen a szombati összecsapás után csütörtökön már hazai pályán fogadja riválisát a Loki.

A MÁV Előre Foxconn eddig 2022 óta öt alkalommal játszott a Vasas ellen, és mind az ötször ki is kapott, szettet is csak háromszor tudott nyerni. Legutóbb 2023 novemberében találkoztak a felek a VOK Sportcsarnokban, akkor a Loki a harmadik szettet nagyon simán elhozta, de így is kikapott 3-1-re.

Súlyos csapás a székesfehérváriak számára, hogy a második találkozót zárt kapuk előtt kell lejátszaniuk. Ennek oka, hogy a Magyar Röplabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága egy zárt kapus mérkőzésre és egy millió forintra büntette a MÁV Előrét.

A büntetés oka, hogy a Fatum-Nyíregyháza elleni negyeddöntő során a vendégek a VOK Sportcsarnok egyik öltözőjében olyan képeket találtak, amit darts nyilakkal dobáltak meg, ezzel tönkretéve a nyíregyháziak csapatképét. Ráadásul Nina Kocicról és Nagy Sanjáról külön-külön is volt egy ilyen portré fotó, amit darts nyilakkal tettek tönkre.

Ezt az esetet a Fatum egy közleményben tárta a nyilvánosság elé, amelyre a MÁV Előre is közleményben reagált. Abból kiderült, hogy a nyíregyháziak a székesfehérváriak privát öltözőjében bukkantak rá a fotókra, ahova a klub állítása szerint nem juthattak volna be a szabolcsiak. A játékosok közül Pallag Ágnes nyilatkozott, aki elmondta, motivációs módszerként tekintettek a darts nyíllal való dobálásra, nem állt szándékukba senki érzéseit megbántani és gondolatban, valamint fizikailag sem ártottak senkinek. Hozzátette, nem gondoltak arra, hogy ez kijut az öltözőből, és elnézést kérnek a Fatum-Nyíregyháza játékosaitól.

Az ügyet aztán részletesen kivizsgálta a Magyar Röplabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága, amelyet követően megállapították, hogy a MÁV Előre részéről sportszerűtlen, az általánosan ismert társadalmi szabályoknak és elvárásoknak nem megfelelő, a fair play szellemét sértő vétség történt.