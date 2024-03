Kapusposzton három játékost is bevethet a felkészülési meccsek során a magyar szövetségi kapitány. A Ferencváros hálóőre, Dibusz Dénes mellett immár az RB Leipzig kapuvédője, Gulácsi Péter is száz százalékos, ugyanakkor ott van a keretben a Fehérvár FC remek formában védő kapusa, Tóth Balázs is. Marco Rossi minden bizonnyal megosztja a feladatokat a márciusi felkészülési mérkőzéseken, úgy tűnik, hogy az egyiken Dibusz, a másikon Gulácsi véd majd.

Törökország válogatottját telt ház előtt fogadja a nemzeti együttes péntek este.

- A török futball sokat fejlődött az utóbbi időben, dinamikusan játszanak, ugyanakkor fegyelmezettek is, főleg, amióta Vincenzo Montella a válogatott szövetségi kapitánya – mondta Gulácsi Péter a csütörtöki sajtótájékoztatón. - Izgalmas és érdekes mérkőzést várok, a két csapat nagyjából azonos játékerőt képvisel. A klubomban többször is pályára léptem török játékosok ellen, nagyon jó egyéni kvalitásokkal rendelkező török labdarúgót ismerek. A válogatottal is több mérkőzést játszottunk már Törökország ellen, de sajnos nézők nélkül, most végre a szurkolók is ott lehetnek a stadionban, ez mindkét együttesnek extra motivációt fog adni. Kemény mérkőzésre számítunk, de természetesen a győzelem a célunk. Négy felkészülési találkozónk van a kontinenstornáig, kettő most, kettő pedig júniusban, ezeken szeretnénk maximálisan felkészülni az Eb-re.

Marco Rossi, szövetségi kapitány is beszélt a törökök és a koszovóiak elleni várakozásairól.

- Amióta a honfitársam átvette a török nemzeti csapat irányítását, nagyon dinamikus, határozott, agresszív futballt játszanak. Hosszú ideje veretlenek, sőt, Németországot is megverték, ráadásul Berlinben. A veretlenségi sorozat számunkra is nagyon fontos önérzeti tényező, de nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítanunk neki. Természetesen megpróbáljuk folytatni a sorozatot, de Törökország nagyon erős ellenfél. Szeretnénk tökéletesen felkészülni az Eb-re, ezek a találkozók ezt a célt szolgálják - mondta Marco Rossi.

Orbán Willi ugyan együtt készült a kerettel, de elővigyázatosságból nem léphet pályára márciusban. A szövetségi kapitány elárulta, hogy Dárdai Márton valamelyik találkozón biztosan pályára lép, vagyis debütál a Hertha BSC védője.