A Puskás Akadémia két győzelem után Debrecenben 1-0-ra kikapott egy peches góllal, így egy vereség után utazhat a Diósgyőri VTK otthonába, ahol szombaton, 18.45 órától lép majd pályára az NB I 23. fordulójában. Ezzel a diósgyőri vendégjátékkal megkezdődik a 2023-2024-es idény utolsó harmada, nagyon fontos, hogy innentől kezdve minél kevesebbet hibázzanak a felcsútiak. A találkozó előtt Szolnoki Rolanddal, a klub csapatkapitányával beszélgettünk.

A helyzetek megvoltak, azonban a szerencse nem állt a Puskás Akadémia mellé. Hogy értékelné a Debreceni VSC elleni mérkőzést?

– Ha az eredményt nézzük akkor abszolút csalódottak vagyunk, hiszen nyerni mentünk Debrecenbe, bár tudtuk, hogy ez mindig nagyon nehéz és így is készültünk. Ha a játék képét nézem akkor egyértelmű, hogy ez egy olyan meccs volt, amit az döntött el, hogy ki rúgja az első gólt. Peches szituáció után kerültünk hátrányba, azon kívül egy nagyobbat kellett védenie a kapusunknak, nekünk pedig úgy érzem több komolyabb helyzetünk is volt, ami sajnos kihasználatlanul maradt.

Diósgyőrben sem lesz könnyű dolguk.

– Ha azzal kezdem, hogy Diósgyőri Stadion, a diósgyőri szurkolók és a sok ember, akkor ezzel sok mindent elmondok. A hét közben négy gólt rúgva jutottak tovább a Magyar Kupában, előtte Csongvai kiállítását követően a Vidinek is négy gólt rúgtak. Nehéz mérkőzésre számítok, szerintem ez is hasonlóan küzdős lesz, mint a DVSC elleni, és nagyon fontos lesz, hogy milyen mennyiségben szerezzük meg a második labdákat. Emellett az is kérdés, hogy a helyzetkihasználásunk milyen lesz, hiszen a legnagyobb kérdés itt is az lesz, hogy ki rúgja az első gólt. Bízom abban, hogy a múlt hétvégi vereség után sikerül nyernünk és újra visszatalálunk a győztes útra.