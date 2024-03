Sárosd – Ercsi Kinizsi 0–1 (0–0)

Seregélyes, 110 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Sárosd: Bolla J. – Pribék, Bánszki, Hushegyi, Vida (Susa), Klémán M. - Lakakisz (Vámosi), Varga Zsombor István (Szekeres), Varga Zsombor (Szekeres) - Kökény, Majláth (Várnai). Vezetőedző: Rauf Dávid

Ercsi Kinizsi: Andrejev (Kovács N.) – Schnierer, Juhász Bence (Kun), György (Rácz A.), Lak - Rebők, Hujber, Hodula M. Petrás - Orza (Baranyai), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Lak (54.)

Jók: Bolla J., Majláth, ill. Kovács N., Schnierer, Lak, Orza

A vendégek indítottak jobban, György Kristóf játszotta be magát a 16-oson belülre, ahol egyedül mehetett a kapura, de Bolla János nagyot védett, majd a leeső labdát Pribék fejelte el. A félidő hajtájában Orza Ionut szabadrúgását Bolla J. védte, majd Lak 18 méterről lőtt a kapu mellé. Az 54. percben Rebők Imre szabadrúgása a kapufát találta telibe, a kipattanóra hazaiak közül senki nem érkezett, ezt Lak Imre használta ki, és lőtt a hálóba, 0-1. Az Ercsi próbált még nagyobb előnyt szerezni, de Hodula Máté laza lövésére jó ütemben érkezett Bolla J. Több lehetősége is lett volna a szépítésre a Sárosdnak, de Majláth Henrik, Szekeres Marcell, és Klémán Máté próbálkozásai célt tévesztettek, vagy Kovács Normann hárította.

Tudósított: Németh Réka

Ikarus-Maroshegy – Sárbogárd 2–6 (1–3)

Székesfehérvár, 110 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Falusy, Kókány - Schmuck A. (Mayer M.), Szamarasz, Fi (Menyhárt), Drexler (Schmuck B.) - Gimes (Mátyus), Csuti (Kovács L.). Vezetőedző: Szarka Martin

Sárbogárd: Brúzsa – Gráczer Bence, Tölgyesi, Reizinger, Mayer D. – Szalai Á. (Kisari), Horváth Á., Farkas G., Bencze (Horváth A.) - Vagyóczki, Joó (Szabó M.). Vezetőedző: Pajor László

Gól: Csuti (25.), Szamarasz (86.), ill. Horváth Á. (15., 96.), Gráczer Bence (20., 75.), Mayer (29.), Horváth A. (92.).

Jók: senki ill. egész csapat

A 15. percben Horváth Ádám lőtt éles szögből gólt, egy szép összjátékot követően, 0-1. A 20. percben egy ötösön belüli kavarodás után Gráczer Bence talált be, 0-2. Majd Csuti Márton büntetőből szépített a 25.percben, 1-2. A 29. percben Mayer Dávid szabadrúgásból volt eredményes, 1-3. A 75. percben egy szöglet után ismét Gráczer B. volt eredményes, 1-4. A 86.percben Szamarasz Periklész egy átlövésből vette be a kaput, 2-4. A 92. percben két gólt is szereztek a vendégek ezzel beállítva a végeredményt, 2-6.

Tudósított: Mezővári Balázs

Csór Truck-Trailer – Tóvill-Kápolnásnyék 1–1 (1–0)

Csór, néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Csór Truck-Trailer: Lukács - Bogdány, Vass, Báles I., Finta (Makai) - Dreska, Báles Zs., Kásler Barnabás, Zs. Nagy, Harangozó (Báles A.) - Pécsi (Victor) Vezetőedző: Pécsi László

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Szajkó, Varga József, Lipóth - Pigler, Rózsa, Varga D., Zsigmond L. – Czottner Á., Kun G. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Zs. Nagy (12.), ill. Varga József (76.).

Jók: Bogdány, Dreska, Báles I., Báles Zs., ill. Lipóth

A 12. percben korszerű hazai akció futott a pályán, Harangozó Márton játszotta ki a labdát a jobb oldalra Finta Dánielnek, aki második érintésből a középen üresen érkező Zs. Nagy Balázshoz passzolt, aki a ziccert biztosan értékesítette, 1-0. A 77. percben a félpályáról ívelt fel Palásthy Dávid egy szabadrúgást, a labda egy védőről Varga József elé csúszott, aki éles szögből egyenlített, 1-1. A sokat hibázó csapatok meccsén a döntetlen még úgy is reálisabb eredmény, hogy a hazaiaknak több volt a lehetőségük.

Tudósított: Csete Krisztián

Enying – Mány-Bicske II. 1–4 (0–2)

Enying, 100 néző

Vezette: Béd Ákos.

Enying: Elek (Kiss K.) – Mohai, Kizlinger, Labossa, Csepregi - Kelemen (Paluska K.), Halász, Molnár L., Kéri – Kassai J., Szalai K. (Doma). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Mány-Bicske II.: Bessenyei (Cseresznyés) – Nagy M., Juhász Bálint, Bukovecz, Nemes (Tóth I.) – Junior Joaz (Kovács L.), Peinlich, Csata, Rimele (Nagy Á.) - Punk, Vass. Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Doma (79.), ill. Junior Joaz (16., 59.), Vass (3.), Bukovecz (71.)

Jók: senki, ill. Junior Joaz, Peinlich, Juhász Bálint.

Jobban kezdték a vendégek a találkozót, már a 3. percben beköszönt a Mány. Egy oldalról beívelt szabadrúgás után nem sikerült a védőknek tisztázni, és az érkező Vass Márton bekotorta a labdát Elek Botond hálójába, 0-1. Nagyon élénk tempót diktáltak a csapatok. Egy kihagyott hazai ajtó-ablak helyzet után megint büntettek a vendégek. A 16. percben Peinlich Szilárd élesen belőtt szögletét Lopez Da Silva Junior Joaz szépen fejelte a kapuba, 0-2. Az 59. percben ismét sarokrúgásból és ismét fejjel volt eredményes Junior Joaz, 0-3. A 70. percben egy szöglet után Bukovecz Ferenc lábbal volt eredményes, 0-4. A 78. percben, Doma Patrik 16 méterről, csodálatos ollózó mozdulattal emelt a hálóba, 1-4.

A végeredményt nézve, meglepően simán lehozta idegenben a Mány a hatpontos találkozót.

Tudósított: Mohai Norbert

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Lajoskomárom 2–3 (1–2)

Mezőfalva, 80 néző

Vezette: Cseh Roland.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs (Németh B.), Rózsahegyi, Török - Villám, Németh L., Kovács B. (Rakonczai), Mekota - Kovács Krisztián, Morár (Márki). Vezetőedző: Villám Balázs

Lajoskomárom: Berta – Kovács Krisztián, Czéhmeiszter, Csörgei (Gergye), Vadászi - Dudar E., Németh Á. (Willerding), Kövecses, Kővári B. - Dudar K. (Deák S.), Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Németh L. (43.), Mekota (52.), ill. Kövecses (3.), Kovács K. (12.) Vadászi (89.).

Jók: Sági, Mekota, ill. Kovács K., Kövecses

A mérkőzés első gólját a vendégek szerezték Kövecses Imre révén a 2. percben, 0-1. Majd a 10. percben Sági József fejese szállt fölé. Ezt követően a 12. percben Kovács Krisztián fejjel vette be Kovács Ádám kapuját, 0-2. A 40. percben Kovács Krisztián szabadrúgását védte a vendég hálóőr, majd a 43. percben Németh László hozta vissza a hazai reményeket egy szépen eltalált lövéssel, ami a kapuban kötött ki, 1-2. Majd az 52. percben Mekota Bernát talált 12 méterről, 2-2. Ekkor már jelentősen feljavult a házigazdák játéka, azonban a 90. percben egy lecsorgó labdát sikerült a gólvonalon túlra juttatni Vadászi Bencének, 2-3.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Martonvásár – Tordas 0–2 (0–2)

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Martonvásár: Farkas Cs. – Süle, Oláh, Füzér (Gábor D.), Jordáki (Kádár) - Gerebenics, Gábor Á. (Molnár G.), Tar (Kóka), Horváth L. (Pully) - Fügedi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Jancsó), Balogh B. (Csizmarik) - Horváth B. (Somogyi T.), Kovács Á. (Győri), Szilágyi, Hernádi - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Horváth B. (27.), Kovács A. (34.)

Jók: Horváth L., ill. Horváth B.

A labdarúgás közhelyei között szerepel az a mondás, hogy nagy riválisok, szomszédvárak összecsapásán bármi előfordulhat, nem számít, ha komoly a különbség a bajnoki helyezésben. Van egy rossz hírünk a futball romantikusoknak: de, számít! És ezt a Martonvásár ismét saját bőrén tapasztalhatta. Mindössze 27 percig élt a remény, ekkor a jobb szélen egy gyors háromszögelés után Kovács Áron bántóan könnyedén megkerülte Fügedi Ákost, centerezését pedig Horváth Benett vágta a kapuba, 0-1. A 34. nagy bedobást követően képtelenek voltak felszabadítani a hazai védők, Kovács András pedig 16 méterről kilőtte a jobb alsót, 0-2. Nem sokkal később a hazaiak legnagyobb helyzetüket is elhibázták, mikor Gerebenics Norbert pazar ütemben passzolt Füzér Zoltánhoz, ő vagy borzalmasan lőtt, vagy egészen jól passzolt, mindenesetre a hosszún érkező Tar László némi védői segítséggel fölé lőtt.

Tudósított: Szupkai Gábor

Móri SE – MÁV Előre FC Főnix 2–2 (1–1)

Mór, 150 néző

Vezette: Rózsa József.

Mór: Janky – Végvári Á., Loi, Bezerédi, Kocsis D. - Tar (Galovszky), Varga B., Sötét, Mészáros B. - Lehota (Hajdu), Szekeres. Vezetőedző: Németh Bálint

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Kónya, Csiba, Adorján, Kertész (Korponai) – Bolla Barnabás, Nyikos, Pápai (Nimsz, Rubos Bence), Réti (Rubos Barnabás) - Balogh L., Zólyomi. Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Lehota (44.), Végvári Á. (88.), ill. Kertész (45.), Rubos Barnabás (72.).

Jók: Végvári Á., Mészáros B., Tar ill. Kertész, Kónya, Adorján

Támadólag lépett fel a Főnix azonban komolyabb helyzetbe nem kerültek, pontrúgások után alakult veszély inkább, egy ilyen után Adorján Gergő kézzel terelte a kapuba a labdát, így a gólt Rózsa játékvezető érvénytelenítette. A mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, a folyamatos játékot a pálya talaja nem igazán engedte lehetővé. A 44. percben Tar Bálint és Varga Balázs összjátéka után Lehota Viktor elé került a labda, aki 5 méterről a kapu közepébe lőtt, 1-0.

Nem sok ideje maradt ünnepelni a móri csapatnak, a 45. percben Kertész Attila középre tartó lövése megpattant egy védőn, így vált védhetetlenné, 1-1. A szünet után kissé feljebb lépett a hazai csapat, ám játék továbbra is a két 16-os között zajlott. Egy Adorján meg nem adott gól erre a félidőre is jutott, egy szöglet után, ezúttal szabálytalanság előzte meg a gólt, Rózsa József így ezt gólt is érvénytelenítette. A 72. percben Balogh László pörgetett tovább egy labdát, amelyre Rubos Barnabás indult és lőtt a hálóba, 1-2. Nem adta fel a Móri SE, egy oldal szabadrúgásra Végvári Ádám érkezett a legjobb ütemben, és fejelt a kapuba, 2-2. A csattanó a végére maradhatott volna, ám Bezerédi Ádám ollózása elakadt egy Főnixes blokkban.

Tudósított: Móri SE

Szabadnapos: Bodajk SE

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd) 16 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix) 14 gól

3. Bezerédi Ádám (Móri SE), György Kristóf (Ercsi Kinizsi), Horváth Benett (Tordas), Mayer Dávid (Sárbogárd SE), 12-12 gól